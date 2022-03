¿Cómo sancionar a Rusia y no zozobrar en el intento?

Simon Johnson, por caso, subraya que la Unión Europea, Gran Bretaña y los EE.UU., transfieren cada día 500 millones de dólares a Rusia por sus compras de combustibles. “Hay buenas razones para creer que Rusia no podrá soportar un embargo a su energía”. Tiene razón. Es más, también será difícil para Occidente superar el trance. Se trata de otra hipótesis de rápida contrastación. Sin que medie un embargo, brotó el caos como efecto colateral de la fiebre punitiva. Las refinerías no compran petróleo ruso. Los bancos no financian los embarques. Nadie quiere quedar pegado. Ya no se precisa apretar nada: la inercia destruye. Y amenaza la cadena de pagos. Al principal banco ruso Sberbank se lo mantuvo dentro de Swift. ¿La razón? El temor por la suerte de sus subsidiarias en Europa. Sberbank AG, su controlante austríaca, ya está en liquidación. No resistió la corrida de sus depositantes. Nada menos nuclear y más convencional. Basta ver la cotización (suspendida) de los conglomerados gigantes rusos en Londres para darse cuenta (la Bolsa de Moscú cerró). La deuda rusa, y los activos, son basura, pero, ¿quién pagará los platos rotos? En 2008, Lehman y las hipotecas subprime eran de los EE.UU., la crisis financiera fue global. Se lanzó un búmeran. Gordon Gekko inspeccionó los mercados monetarios el martes y no encontró daños. Zaporiyia en llamas, un exabrupto nuclear de Putin, hurgó la herida. El viernes, el spread de tasas fijas y flotantes en alza, y otros indicios, prendían una luz de alarma. No en Moscú, en Washington. Pasadas las seis de la tarde, el Tesoro de los EE.UU. salió al ruedo: “las actividades vinculadas a la energía –incluyendo la compra, venta y transporte de petróleo, gas y otros productos de energía de origen ruso- están permitidas”. La energía rusa está eximida hasta el 24 de junio. O sea, hasta encontrar otras fuentes convenientes. Es llamativo que la cruzada del presidente Biden no consiga el guiño de Arabia Saudita, su mayor cliente militar, que prometa más crudo de la OPEP. Si se quiere castigar a Putin se premiará a otros villanos. Un acuerdo nuclear con Irán, y el fin del bloqueo, obra también en carpeta. Wall Street está en vilo. El shale viene en camino. Putin se atascó en Ucrania, la guerra relámpago fracasó. Ya creó su propio Afganistán. La blitzkrieg financiera tuvo éxito rotundo. Tanto que hay que moderar su frenesí, y restablecer el foco para que no se convierta en un tiro en el pie. O, más bien, en una bomba racimo.