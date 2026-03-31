La Unión Europea evalúa reactivar medidas de la crisis energética de 2022 ante la guerra en Irán

Entre ellas se incluye un límite máximo de los precios del gas, impuestos al uso extraordinario y objetivos para frenar la demanda.

Se trata de medidas usadas en 2022 por un corte de gas ejecutado por Rusia luego de invadir Ucrania.

La Unión Europea (UE) está considerando reactivar medidas contra la crisis energética , aplicadas en 2022 cuando Rusia recortó drásticamente el suministro de gas, como respuesta a la guerra en Irán, cuyo gobierno cerró el estrecho de Ormuz tras un ataque en conjunto de EEUU e Israel . Así, la entidad busca hacer frente a la perturbación en los mercados de petróleo de acuerdo con declaraciones del responsable de Energía del bloque durante este martes.

Tras una reunión virtual de los ministros de Energía de los países de la UE para debatir su respuesta, su comisario de Energía Dan Jørgensen expresó que los planes incluían propuestas para limitar las tarifas de la red y los impuestos sobre la electricidad. "No sabemos cuánto durará esta crisis ni su alcance, entonces también estamos preparando diferentes opciones y posibilidades que se asemejan más a las que utilizamos durante la crisis de 2022", afirmó.

La UE introdujo un conjunto de políticas en 2022 por un corte de gas ejecutado por Rusia luego de invadir Ucrania . Entre ellas se incluían un límite máximo de los precios del gas en toda la UE , un impuesto sobre las utilidades extraordinarias de las empresas energéticas y objetivos para frenar la demanda.

Jørgensen señaló que la guerra en Irán probablemente provocaría una perturbación prolongada en los mercados energéticos, al sostener que "no será breve, porque, aunque mañana se alcanzara la paz, seguiría habiendo consecuencias".

Si bien el cierre del estrecho no afectó directamente al suministro de petróleo, las medidas buscan hacer frente a las perturbaciones en el mercado de crudo.

En esa línea, detalló que "la infraestructura energética de la región quedó devastada por la guerra". La fuerte dependencia de Europa del combustible importado la deja expuesta al impacto del conflicto de Medio Oriente en los precios mundiales de la energía.



En el caso del gas, las tarifas en Europa subieron más del 70% desde que comenzó la guerra contra Irán el 28 de febrero. El cierre del estrecho de Ormuz no afectó directamente al suministro de petróleo crudo y gas natural del bloque, ya que Europa importa la mayor parte de esas fuentes de energía de proveedores fuera de Medio Oriente.

El Mercosur terminó de ratificar el acuerdo con la Unión Europea y espera su aplicación provisional

El Mercosur ya completó la ratificación de su acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), tras la aprobación de la ciudad de Asunción, Paraguay. Así, todos los miembros del bloque —la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— ratificaron formalmente el acuerdo.

Desde la Comisión Europea confirmaron días atrás que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del 1 de mayo, sin aguardar la ratificación formal de todos los parlamentos nacionales del bloque europeo.

La medida fue anunciada mediante un comunicado oficial mientras la justicia europea analiza un pedido de investigación sobre la validez del pacto, impulsado por los países miembros que se oponen al tratado.