Brecha impositiva: la carga tributaria bajó casi 8 puntos para los salarios más altos, pero subió para los de menores ingresos

Un relevamiento sobre la evolución fiscal entre 2019 y 2026 demostró que las reformas de Impuesto a las Ganancias y el fin de las deducciones patronales distorsionaron la progresividad del sistema tributario.

Las modificaciones en Ganancias y el estancamiento de las deducciones patronales rediseñaron la carga fiscal sobre los asalariados: el alivio impositivo favoreció a los sueldos más altos, mientras que el salario de menor ingreso perdió un 2,5% de su poder de compra disponible.

Entre 2019 y 2026, la presión tributaria formal en la Argentina experimentó un fuerte cambio distributivo: mientras los trabajadores con salarios más elevados se vieron beneficiados por una importante reducción de impuestos de hasta 7,8 puntos porcentuales, aquellos de menores ingresos sufrieron un leve incremento en su carga fiscal global.

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Un exhaustivo informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analizó la evolución de la presión impositiva considerando cuatro perfiles de familias trabajadoras. El estudio no solo contempla los impuestos directos sobre el sueldo (Impuesto a las Ganancias y aportes), sino también la imposición patrimonial y los impuestos indirectos que gravan el consumo a nivel nacional, provincial y municipal.

El informe toma cuatro casos representativos expresados a valores constantes. La conclusión principal es drástica: la progresividad del sistema tributario argentino se ha debilitado, transformando impuestos clave en esquemas prácticamente planos o regresivos.

Como se observa en el cuadro, mientras el trabajador del Caso 1 pasó de entregar el 48,8% de su ingreso total al Estado en 2019 al 49,2% en 2026 (un incremento de 0,39 p.p.), el trabajador del Caso 4 vio reducir su tributación del 57,7% al 49,9%, lo que representa un alivio fiscal neto de 7,78 puntos porcentuales .

El factor determinante detrás del aumento de la carga impositiva en el sueldo más bajo radica en las contribuciones patronales . La reforma tributaria implementada a fines de 2017 contemplaba un mínimo no imponible patronal que reducía el costo laboral en los salarios más bajos.

Comparación de ingresos y el impacto de la carga tributaria.

"La congelación y falta de actualización del mínimo no imponible patronal, sumada a la elevada inflación del período, redujo la deducción a un valor insignificante ($7.003). De este modo, las contribuciones patronales volvieron a actuar como una alícuota plana del 19,3% para todos los niveles salariales, castigando proporcionalmente más a los ingresos bajos".

Para el Caso 1, la incidencia de las contribuciones patronales aumentó 2,06 puntos porcentuales entre 2019 y 2026 (pasando del 17,3% al 19,3%), opacando por completo cualquier pequeña baja en tributos al consumo o patrimoniales.

Menos impuestos para los sueldos altos y más presión para el salario mínimo formal analizado: la radiografía de la carga fiscal según el nivel de ingresos. Depositphotos

Las claves del alivio para los ingresos más altos

En el otro extremo de la pirámide, los asalariados de mayores ingresos (Casos 3 y 4) obtuvieron un alivio sustancial originado en tres pilares:

Impuesto a las Ganancias: tras las reformas y readecuaciones de escalas, la incidencia de Ganancias sobre el Caso 4 cayó 5,89 puntos porcentuales (de 16,3% a 10,4%). En el Caso 3, la baja fue de 5,34 p.p. (de 10,1% a 4,7%).

Aportes Personales y Tope Imponible: los topes máximos sobre los cuales se calculan los aportes a la seguridad social no crecieron a la par de los salarios brutos más altos. Esto redujo la alícuota efectiva de aportes personales en 2,65 p.p. para el Caso 4 y 3,85 p.p. para el Caso 3.

Derogación de Renta Financiera y Bienes Personales: la eliminación del impuesto a la renta financiera y los cambios en Bienes Personales (exención de la casa-habitación) recortaron la presión sobre el ahorro en casi 1 p.p. adicional.

Impacto directo en el salario de bolsillo

Al medir el ingreso neto disponible de las familias (luego de pagar todos los impuestos directos e indirectos):

Caso 1 (Menor ingreso): perdió un 2,5% de su capacidad de compra de bolsillo por mayor presión fiscal.

Caso 2 (Medio-bajo): ganó un 5,1% de ingreso disponible.

Caso 3 (Medio-alto): aumentó su ingreso disponible de bolsillo un 15,3% .

Caso 4 (Mayor ingreso): registró un incremento del 15,7% en su sueldo neto disponible.

El peso de las provincias y municipios

Un fenómeno transversal a todos los niveles de ingreso fue el incremento de los tributos indirectos subnacionales. La suba de la alícuota efectiva del impuesto a los Ingresos Brutos a nivel provincial y el aumento de tasas municipales impulsaron la presión sobre el consumo en los cuatro perfiles, sumando entre 0,63 y 1,24 puntos porcentuales de carga tributaria extra.

Sin embargo, los sectores de mayores ingresos compensaron con creces esta suba provincial/municipal gracias al recorte de impuestos nacionales directos (Ganancias y Aportes), mientras que el salario más bajo no contó con ningún alivio que amortiguara dicho impacto.