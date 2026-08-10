El dueño de la Fórmula 1 y Moto GP redujo su beneficio un 70% en el primer semestre

La guerra en Medio Oriente provocó que la máxima categoría del automovilismo deportivo haya celebrado tres grandes premios menos durante los primeros seis meses de este año en comparación con la temporada pasada, lo que ha mermado un 8% los ingresos del Mundial de Automovilismo.

Liberty Media, la compañía propietaria de la Fórmula 1 y MotoGP, cerró el primer semestre del ejercicio fiscal 2026 con una caída del 70,3% de su beneficio.

Liberty Media, la compañía propietaria de la Fórmula 1 y MotoGP, cerró el primer semestre del ejercicio fiscal 2026 desplomando un 70,3% su beneficio, pasando de u$s209 millones a 30 de junio del pasado año a u$s61 millones a mediados de esta temporada.

Esto se ha dado pese a que los ingresos de la compañía han caído tan solo un 8% entre ambos periodos, pasando de u$s1.788 millones a u$s1.645 millones en el primer semestre, como consecuencia de que se hayan celebrado tres grandes premios menos entre enero y junio de 2026. La misma tendencia continuó en el segundo trimestre, con el negocio situado en u$s934 millones aunque, en este caso, ha sido un 30% menos.

Del negocio total acumulado en el primer semestre, el 84% corresponde al generado por la Fórmula 1, con ingresos de u$s1.381 millones hasta junio del presente año, lo que equivale a un retroceso del 15% respecto a los u$s1.629 millones alcanzados a mediados del año anterior.

En tanto, MotoGP facturó u$s 264 millones entre enero y junio, una cifra que cae hasta los u$s170 millones al considerar tan solo los tres meses del segundo trimestre, mientras que la división corporativo de Liberty Media reportó ingresos de 12u$s millones en los seis primeros meses, demasiado lejos de los casi u$s4200 millones del año anterior.

El resultado bruto de explotación de Liberty Media se reparte de una manera similar entre las competiciones. De un total de u$s387 millones en el primer semestre, la Fórmula 1 es responsable de u$s311 millones; MotoGP de u$s92 millones y la parte corporativa ha registrado un valor negativo de u$s16 millones.

Del negocio total acumulado por Liberty Media en el primer semestre, el 84% corresponde al generado por la Fórmula 1, con ingresos de u$s1.381 millones hasta junio del presente año. @X.xom

Los ingresos de Formula 1 correspondientes a la promoción de los grandes premios, los derechos audiovisuales y los patrocinios disminuyeron en u$s410 millones en el segundo trimestre y en u$s233 millones en el primer semestre de 2026, debido principalmente al recorte de ingresos asociados a tres Grandes Premios menos, respectivamente, frente al mismo periodo de 2025.

La caída de los derechos audiovisuales y los patrocinios también se vieron afectados por la reducción del calendario. Sin embargo, estos descensos se han compensado parcialmente con incrementos contractuales de las tarifas en las distintas líneas de negocio y la incorporación de nuevos patrocinadores.

“Esta temporada demostró lo mejor de nuestro deporte, con carreras competitivas e historias que están impulsando una fuerte interacción de los aficionados, con crecimiento de la asistencia, las audiencias y las impresiones digitales”, explicó Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de Fórmula 1. El directivo también destacó que la colaboración con Apple sigue impulsando el consumo del campeonato, con un aumento del 13% en las horas de visualización acumuladas en la temporada.

La Fórmula 1 reforzó varios de sus acuerdos estratégicos. La competición amplió diez años el contrato del Gran Premio de Las Vegas, que permanecerá en el calendario hasta 2037, ha renovado su alianza con Pirelli hasta 2028 y ha firmado un nuevo contrato audiovisual de varios años con ServusTV para Austria.

Por su parte, los ingresos principales de MotoGP, procedentes también de la venta de los derechos audiovisuales, promoción de carreras y patrocinios, disminuyeron u$s4 millones en el segundo trimestre de 2026 frente a los ingresos del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a menores derechos audiovisuales y tarifas de patrocinadores principales.

Sin embargo, en el primer semestre, los ingresos aumentaron u$s15 millones, impulsados por el efecto favorable del tipo de cambio, mayores ingresos por promoción de carreras y nuevos patrocinadores, que han compensado la caída de los derechos audiovisuales.

Asimismo, renovó los contratos de los grandes premios de Malasia hasta 2031 y Silverstone hasta 2028, amplió sus acuerdos audiovisuales con DAZN en España y Sky DACH en Austria, Alemania y Suiza, y designó a CAA como su nueva agencia global de patrocinios.