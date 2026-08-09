Andrés Neumeyer: "La independencia del BCRA podría ser la política antiinflacionaria más importante de los últimos 30 años"

El economista y exsubgerente general de Investigaciones Económicas del Banco Central (BCRA) sostiene que la reforma de la Carta Orgánica que impulsa el presidente Javier Milei puede ser clave para consolidar la baja de la inflación. Además, considera que moderar el programa económico no necesariamente le permitiría al Gobierno conseguir un mayor respaldo electoral.

Andrés Neumeyer, profesor de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y exsubgerente general de Investigaciones Económicas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), sostiene que la reforma de la Carta Orgánica del organismo que impulsa el Gobierno puede convertirse en una de las transformaciones más importantes del programa económico de Javier Milei y, en particular, en una herramienta decisiva para consolidar la baja de la inflación.

“Si me preguntás cuál puede ser la medida antiinflacionaria y de política monetaria más importante de los últimos 30 años, quizás sea lo que ocurra con la independencia del Banco Central”, sostuvo en diálogo con Ámbito.

El investigador del CONICET también defiende que la autoridad monetaria tenga como objetivo prioritario la estabilidad de precios y cuestionó que se le asigne la responsabilidad de promover el empleo. "Es falso que una mayor independencia del Banco Central, aun sin tener el empleo entre sus objetivos, implique necesariamente que a la economía le vaya peor” , planteó.

Como ejemplo, mencionó el caso de Paraguay , donde, según destaca, se conjugan 60 años de baja inflación y crecimiento. A continuación, la entrevista completa con este medio.

Andrés Neumeyer: Yo no veo una primera o una segunda parte del año. Creo que el Gobierno asumió con objetivos muy claros: ordenar fiscalmente el Estado argentino, avanzar en un proceso gradual de desregulación a medida que la sociedad lo acepte y llevar adelante un programa para contener la inflación.

Y creo que va avanzando en todas esas cuestiones. En materia fiscal, mucho más de lo que cualquiera hubiese esperado; con el tema de la desregulación, con las idas y vueltas naturales de la democracia; y, en materia de inflación, ensayando distintas cosas, pero con un norte muy claro, que es bajar la inflación emitiendo menos y apalancándose en el equilibrio fiscal.

Ahora están embarcados en este proceso de hacer independiente al Banco Central, darle un mandato claro a sus autoridades y, después, confiar en que esas autoridades diseñen un buen programa para llevar la inflación del 30% al 2% anual. Y eso va a ser un proceso.

P.: La semana pasada, en este mismo ciclo de entrevistas, Bernardo Kosacoff planteó que estamos en un buen punto de partida, pero que, cuando uno busca pensar un paso más allá y pensar en crecimiento y desarrollo, la agenda empieza a ser un poco más compleja. ¿Qué podríamos decir sobre estos casilleros?

A.N.: Que son procesos que llevan tiempo. No podemos olvidar que, desde 2011, el producto de la Argentina está estancado y que, en términos per cápita, cae al ritmo del crecimiento de la población. Pensar que, de repente, vamos a ser ricos y vamos a estar en el apogeo del crecimiento me parece un poquito ingenuo.

Y también es ingenuo pensar que, con la sociedad que tenemos y el sistema educativo que tenemos -teniendo en cuenta que la educación es, en cierta medida, un factor muy importante para determinar la distribución del ingreso-, todo eso lo vamos a cambiar rápidamente.

Obviamente, hay un montón de cosas por hacer. Por ejemplo, llevar adelante una política educativa muy agresiva, con una educación de muy alta calidad en los sectores más rezagados del país. Es una cuestión importante, pero también representa un desafío político inmenso. Pensemos que este es un país en el que realizar pruebas estandarizadas es una cuestión políticamente polémica. Si hasta medir dónde estamos en materia educativa es polémico, imaginemos todo lo demás.

"Hoy tenemos mucha menos inversión desde que comenzaron las reformas que en los 90"

P.: Se podría pensar que, en ese proceso, la planificación y el consenso son centrales. ¿Cómo evalúa a la gestión en estos dos puntos para lograr esos objetivos de largo plazo?

A.N.: Es que no sé si el consenso es factible. Es muy lindo decir: “Tenemos que tirar todos para el mismo lado”, pero hay muchos conflictos de interés. Entonces, a veces, un gobernante tiene que hacer cosas que perjudican a algunos en beneficio de otros. Pensar que se puede tener consenso en todo también me parece un poco ingenuo.

Después, con la historia que tenemos de dar vuelta la política regulatoria con tanta frecuencia, también es muy difícil pensar que este proceso pueda ser rápido. Por ejemplo, tuvimos diez años de cierta disciplina fiscal, disciplina monetaria y desregulación, y un proceso bastante exitoso de crecimiento durante los años 90, que después terminó en una crisis financiera.

Pero hubo crisis financieras en muchos de los países que siguieron este tipo de reformas. Chile tuvo una crisis enorme en 1982. Corea tuvo crisis financieras y políticas enormes, pero no cambió todo el sistema cuando atravesó esas crisis. Brasil tuvo la devaluación de 1999. Perú tuvo innumerables crisis políticas desde que empezó con estas reformas en los años 90 y, sin embargo, mantuvo el rumbo en una dirección de, a grandes rasgos, orden fiscal, confianza en la asignación de recursos a través del mercado y una economía integrada al mundo, tanto financiera como comercialmente.

Nosotros, en cambio, empezamos un proceso, tuvimos una crisis y nos fuimos hacia todo lo contrario. Después volvimos hacia el otro lado con Macri, nuevamente hacia lo contrario con Alberto Fernández y ahora otra vez hacemos lo contrario con Milei. Pero no sabemos si Milei va a ganar la elección de 2027. Y, si gana la de 2027, tampoco sabemos qué va a pasar en 2031. Si gana el peronismo en 2031, no sabemos si va a mantener las reformas o si las va a cambiar y volver para atrás.

Entonces, la inversión como fracción del ingreso está estancada. Si uno compara con la Convertibilidad, cuando se criticaba que no había suficiente inversión, hoy tenemos mucha menos inversión desde que comenzaron estas reformas que la que había en los años 90. Yo creo que eso tiene que ver con estas idas y vueltas.

P.: Asumiendo que el camino es largo, pero que es el correcto, ¿cómo se hace para trasladar esto mismo a los votantes de cara a 2027 y conseguir su apoyo, aun sabiendo que persisten desafíos en términos de calidad del empleo y de ingresos? ¿Existe algún aspecto del programa económico que el Gobierno deba flexibilizar para lograr, justamente, continuar en el poder al menos un mandato más?

A.N.: No entiendo la pregunta por lo siguiente: usted está suponiendo que flexibilizar el programa le va a hacer ganar votos.

Una lectura posible es que la sociedad, en 2023, rechazó el gradualismo al elegir a Milei. Entonces, si Milei se convierte en Juntos por el Cambio, quizás la gente se desilusione con Milei. Pero lo que digo es que la premisa de su pregunta es que, si se vuelve menos radical, lo van a votar más. Y no necesariamente tiene que ser así.

"Los salarios del sector informal subieron mucho y eso representa alrededor de la mitad del empleo"

P.: Lo que pregunto es cómo congeniar estas proyecciones de largo plazo con los desafíos que podemos encontrar en el corto plazo, que tienen que ver con la falta de una recuperación sostenida de los ingresos, la pérdida de calidad del empleo y la caída de la industria. ¿Esto no condiciona al Gobierno, que busca mantenerse competitivo electoralmente?

A.N.: Es que no sé si eso es así. Por ejemplo, los salarios del sector informal subieron muchísimo, y eso representa alrededor de la mitad del empleo. Obviamente, estamos hablando de un promedio: puede haber algunos que hayan mejorado más y otros menos. Pero, si los cambios son tan grandes, la mayoría debería estar mejor.

Los salarios del sector público bajaron. Hay mucha heterogeneidad ahí, pero casi todos deberían estar peor. Y, en el sector privado formal, como el promedio está más o menos chato, con algo de pérdida pero no demasiada, si uno supone una distribución más o menos normal, aproximadamente la mitad debería estar mejor y la otra mitad, peor. Entonces, ahí tenés, aproximadamente, tres cuartos de los trabajadores que estarían mejor.





P.: Entiendo que también hay economistas que han hecho observaciones metodológicas al analizar la suba de los salarios informales, pero reitero la pregunta: ¿puede entonces Milei ser competitivo en 2027?

A.N.: La verdad es que no sé. Si uno mira los mercados, el riesgo país se comprime, aunque es cierto que también hay un salto en el riesgo cuando se mira un bono que vence después de la elección. No tengo la varita mágica y, para mí, no está claro.

A todos nos gustaría que el Gobierno pudiera hacer un montón de cosas. Lo que no estoy seguro es de que tenga las herramientas para hacerlas. Obviamente, si el Gobierno supiera -o si alguno de nosotros, los economistas, supiéramos- cómo hacer para que muy rápidamente, durante el próximo año, suban el empleo y los salarios, y se puedan resolver todos esos problemas, sería fantástico. Pero me parece que no sabemos cómo se hace.

P.: Esta semana volvió el debate entre los economistas sobre la política monetaria y cambiaria. ¿Se reavivó la tensión entre el dólar y la tasa de interés?

A.N.: A mí me parece que el dólar está requete descontado. La base monetaria, en el último año, prácticamente no se movió. La inflación tuvo un pico después de la turbulencia de las elecciones de octubre y ahora está bajando. En la Ciudad de Buenos Aires subió un poquito en el último dato, pero me parece que hay un proceso gradual en el que la inflación está descendiendo. Y, de nuevo, es un proceso que lleva tiempo.

Si me preguntás cuál puede ser la medida antiinflacionaria y de política monetaria más importante de los últimos 30 años, quizás sea lo que ocurra con la independencia del Banco Central.

Después, si el dólar está en $1.485, $1.495 o $1.510, me parece bastante inmaterial y depende mucho de factores aleatorios. ¿Qué pasa con el estrecho de Ormuz y con el precio del petróleo, ahora que la Argentina tiene una exportación muy importante de ese producto? ¿Qué pasa con el precio de la soja? ¿Llueve un poquito más o un poquito menos?

Todas esas cosas afectan al tipo de cambio real. Entonces, pretender saber si hay que devaluar un 2% o un 5%, y pensar que mi opinión puede ser mejor que la información agregada que está resumida en el mercado, me parece un poquito presumido.

"Es natural que el dólar suba si el mercado cree que puede haber un cambio drástico de política"

P.: Históricamente, los años electorales suelen generar tensión en el tipo de cambio. ¿Le parece que el Gobierno está fortaleciendo la política cambiaria y monetaria de modo tal que esa presión sea la menor posible?

P.A.N.: Entre todos los factores muy económicos que mencioné y que determinan el precio del dólar, uno es la política. Entonces, en la medida en que el mercado se asuste y piense que puede haber un cambio drástico de política, en el sentido de abandonar la disciplina fiscal y monetaria, es muy natural que el precio del dólar suba.

Y, en ese escenario, va a ser muy difícil para el Gobierno contenerlo. Puede vender dólares, subir la tasa de interés o contraer la cantidad de dinero, pero todo depende de cuán fuerte sea el shock y de cómo sea su dinámica. En octubre del año pasado, por ejemplo, con los u$s2.000 millones que puso el Tesoro de Estados Unidos, se pudo resolver.

P.: ¿Cuántas veces se puede apelar a la asistencia norteamericana?

A.N.: Me parece que volvemos a lo mismo: a darle demasiado poder al gobernante, al poder político y al Ministerio de Economía. El Gobierno no puede controlar todo lo que pasa. Entonces, si hay un shock político y la sociedad piensa que se va hacia un rumbo contrario a la estabilidad económica, no hay demasiado que pueda hacer el Gobierno.

Hay algo en la sociedad de decir: “Quiero esto” y pensar que el Gobierno necesariamente puede hacerlo. Pero, en definitiva, hacen lo mejor que pueden.

"El BCRA no tiene la capacidad de generar empleo de manera permanente"

P.: ¿Por qué, en un país como el nuestro, que tiene un problema estructural de falta de crecimiento del empleo registrado, la Carta Orgánica del Banco Central debería excluir como uno de sus objetivos la promoción del empleo?

A.N.: El Banco Central no tiene la capacidad de generar empleo de manera permanente. Entonces, darle un objetivo que es muy difícil de cumplir me parece contraproducente.

La mejor manera en la que el Banco Central puede contribuir al empleo es garantizando la estabilidad de precios, para que la gente pueda dedicarse a mejorar sus empresas, invertir y producir.

Hay muchos países que tienen un mandato dual, con el empleo como uno de sus objetivos, pero eso es algo distinto. Hay determinadas situaciones en las que el Banco Central puede aplicar una política monetaria expansiva y aumentar un poco el empleo. El problema es que, después, el empleo vuelve al nivel en el que estaba y lo que termina quedando es un nivel de precios más alto. Pero eso es un efecto transitorio, en un momento específico, y no una solución para un problema estructural.

P.: También usted destaca constantemente la importancia de la independencia del Banco Central…

A.N.: La independencia es muy importante porque, naturalmente, van a surgir conflictos en los que el Gobierno tenga baches fiscales, enfrente elecciones o necesite recursos y se los pida al Banco Central. En esos casos, las autoridades del BCRA tienen que tener el poder para decirle al Gobierno: “Esto no va a pasar”, porque puede terminar generando inflación.

En Paraguay, por ejemplo, el Banco Central tiene mucho poder para decirle que no al Poder Ejecutivo y el país ha tenido una de las inflaciones más bajas y estables de América Latina durante los últimos 60 años. Y, al mismo tiempo, es uno de los países que más ha crecido.

Por eso, es falso que una mayor independencia del Banco Central, aun sin tener el empleo entre sus objetivos, implique necesariamente que a la economía le vaya peor.

"La inflación funciona como un impuesto no legislado"

P.: Revisando la historia, ¿cree que las consecuencias del episodio del 28 de diciembre de 2017 no hubiesen ocurrido de tener un BCRA independiente?

A.N.: Yo creo que sí. Es lo que te decía antes sobre la importancia de mantener el rumbo. Puede ser que la inflación, en vez de llegar al 10% o al 5%, se hubiese demorado un par de años más, pero probablemente no habría ocurrido la corrida contra el peso que se produjo cuatro meses después de aquella conferencia. Y, al final, por buscar una ventaja política de corto plazo desde la Casa Rosada, Macri terminó perdiendo la reelección.

Después, hay situaciones en las que la ley puede resultar insuficiente. En muchos países, la independencia del Banco Central tiene incluso rango constitucional.

Además, hay una cuestión de legitimidad jurídica y distributiva. La inflación funciona como un impuesto no legislado. Para crear cualquier impuesto se necesita atravesar un proceso institucional que comienza en la Cámara de Diputados. En cambio, con la inflación, el directorio del Banco Central puede decidir emitir dinero y transferírselo al Tesoro, mientras que el resto de la sociedad sufre una pérdida de capital sobre los pesos que tiene, porque aumenta la cantidad de dinero en circulación.

Ahí hay un problema de legitimidad democrática del impuesto inflacionario. Y, además, es un impuesto regresivo, porque afecta más a quienes tienen menos posibilidades de desprenderse de los pesos, menos acceso al sistema financiero y menos herramientas para protegerse de la inflación.

Por eso, me parece que la independencia del Banco Central no es solamente una cuestión de política monetaria: también es una forma de fortalecer la democracia.