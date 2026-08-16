Estrenos de la semana: el regreso de la dupla Adrián Suar-Natalia Oreiro, un policial low cost y una perla sobre el padre Ismael Quiles

“Yo, Narciso” , de y con Adrián Suar, cuenta la singular historia de un hombre pagado de sí mismo y una mujer que sabe confundirlo. El es un prestigioso cirujano plástico, malcriado desde chico, hábil manejador en asuntos de polleras. En dos ocasiones (lástima que solo dos) la cámara nos ilustra cómo se ve a sí mismo por encima de los demás, atento solo a su figura. En otras ocasiones lo vemos en unos separadores tipo acuarelas encarnando al Narciso del mito griego, ese de quien la ninfa Eco se había enamorado vanamente. Pequeña diferencia: también al Narciso de este cuento lo acecha una criatura preciosa, pero no está nada enamorada. Solo quiere tomarlo como materia de estudio, porque es socióloga. Otro detalle: la vemos primero de paso firme calzando borceguíes, pero luego ante él, para atraparlo, se viste y calza de modos más elegantes y sutiles.

Comedia de engaños y confusiones, entonces. Si, y también comedia de amores antes ocultos y posibles amistades. Pero no de redención. Este Narciso seguirá como antes, solo que un poco escarmentado. Buena película en todo sentido: la historia de Pablo Solarz y Adrián Suar, la dirección, ambientación, vestuarios, fotografía, selección de temas, y especialmente el lindo juego actoral de la dupla Natalia Oreiro-Adrián Suar, en ese orden. Bien, desde hace años, cuando ambos hicieron la deliciosa telecomedia “Solamente vos”, estábamos esperando que se reunieran de nuevo.

Un expolicía dedicado a preparar boxeadores para luchas ilegales descubre que su hija fue secuestrada por unos mafiosos y actúa en consecuencia. Así de simple y directa es la película “Sin ley”, de Carlos Lasso . Y así como hoy apreciamos el cine policial clase B norteamericano, podríamos considerar también al cine policial clase B de cepa criolla. Ambos de bajo presupuesto, efectos básicos, diálogos también básicos, iluminación sombría y/o somera, personajes arquetípicos, actuaciones parcas y mucha calle. La diferencia principal reside en el valor de la amistad. No hay acá un héroe solitario, sino un grupo de amigos verdaderos. Entre ellos, el Pedrito de “El marginal”, Brian Buley, y no precisamente como mero personaje cómico. Algo así, en las cintas norteamericanas nunca lo vimos.

En cambio, no hay amigos para el personaje de Tadeo Pestaña "A metros de distancia". Al menos, amigos suficientemente íntimos. En verdad, parece que no sabe lo que quiere, o no quiere concretar algo. En el fondo es un pibe. Pasa la noche de pura recorrida por los lugares de encuentros sexuales fugaces, busca en las aplicaciones de citas que le dicen que su nuevo amigo está a pocos metros de distancia, pero él no lo ve, o no quiere verlo. Esa es la película, con buena fotografía y habilidad para el retrato de un alma incierta.

Pasando al otro extremo, hay toda una comunidad laboriosa y atenta en la tucumana "Tierra Citrus", de Ayelén Aguero. Gente sana, pero fatigada por tantos años de trabajo en el campo, y por las condiciones de trabajo. En su registro la autora propone una pequeña historia ficcional con una muchachita que intenta buscar en rituales de sincretismo religioso la ayuda que su abuelo necesita. La obra combina entonces las formas del documental de observación con las del movimiento ecologista y algo más, que en partes contribuye a una cierta poesía. Obra menor, primeriza, de suave ternura.

Párrafo final para un trabajo de estilo calmo, convencional, que de a poco va tocando el espíritu del espectador: "El punto", biografía del padre y filósofo Ismael Quiles a través de fotos, ocasionales entrevistas (una de ellas en el viejo programa televisivo "La aventura del hombre"), dibujos y testimonios de familiares, alumnos, otros curas, estudiosos y periodistas que supieron charlar con él. Hijo del zapatero de un pueblo valenciano, era apenas seminarista cuando en 1932 el entonces Gobierno Republicano expulsó de España a los jesuitas. Los superiores debieron repartirlos por otros países, y a él, como estaba enfermo, lo enviaron a la Argentina donde seguramente iba a mejorar su salud. Flaquito, de voz baja y aguda, no solo mejoró. Es impresionante verlo con 80 años cumplidos haciendo en público una sentadilla profunda como parte de una combinación de yoga y ejercicios ignacianos.

Y es que él ayudó a la difusión del yoga y de otras riquezas culturales del Lejano Oriente entre nosotros. Y antes, en lo que algunos consideran una suerte de existencialismo católico, elaboró una filosofía que llamó in-sistencial, y que este film explica en forma clara. La esbozó en 1949, cuando el Primer Congreso de Filosofía donde Perón expuso la idea de la comunidad organizada. Hay fotos del padre Quiles charlando con Perón, también del abrazo largo y espontáneo que le brindó el Dalai Lama apenas verlo en la Catedral Metropolitana, éste es un documental muy completo, sobre un hombre fuera de serie. "Aceptemos que hoy la Argentina no refleja a sus pensadores", comenta Julio Bárbaro, uno de los muchos testimoniantes, entre ellos Francisco García Bazán, José A. Quarracino, Dulce María Santiago, Llamas de Madariaga, Mario Sabato. Quedan sus abundantes libros, las aulas, y una piedrita de su pueblo natal que guardaba amorosamente. Autor, Martín Serra, a quien también se deben documentales como "Maradona, médico de la selva", sobre el doctor Esteban Maradona, el médico de los pobres en Formosa, y "La vida en un día", donde vemos los cuatro famosos cuadros de Fernando Fader con el fondo de sus propias reflexiones, ya enfermo (y música de Martínez Mendoza, que también escuchamos en "El punto").

Durante largos años enseñó filosofía, escribió abundantes libros, desde "La persona humana", 1942, y "Mi ideal de santidad" en adelante, viajó por el mundo, procuró el diálogo entre el Lejano Oriente y Occidente.