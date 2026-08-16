Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por el endeudamiento de familias: "Después de empujar a millones, el Presidente les echa la culpa"

El gobernador bonaerense publicó una columna en la que cuestionó la respuesta del Gobierno frente al aumento de la morosidad. Sostuvo que el endeudamiento de las familias dejó de ser un problema individual para convertirse en una crisis social y política.

El gobernador bonaerense apuntó contra Javier Milei por su postura frente al endeudamiento de los hogares y planteó que el próximo gobierno deberá recuperar salarios y empleo para que las familias puedan "volver a vivir de su trabajo y no del crédito".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó una columna de opinión en la que cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por el crecimiento del endeudamiento y la morosidad de los hogares . Bajo el título "Argentina, no sos vos", sostuvo que millones de argentinos recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos y planteó que la situación dejó de ser un problema financiero para convertirse en una de las principales dificultades sociales y políticas del país.

Kicillof citó cifras sobre el nivel de endeudamiento de los hogares y señaló que más del 60% de la población adulta tiene algún tipo de deuda, lo que representa alrededor de 21 millones de personas. Según el diagnóstico presentado en su columna, cerca de seis millones de adultos ya no logran cumplir con sus obligaciones financieras y se encuentran en situación de mora.

Uno de los principales argumentos de Kicillof, en su columna publicada en La Gaceta de Tucumán, apunta al fuerte incremento de la morosidad durante los últimos dos años y medio. El gobernador sostuvo que la tasa pasó del 2,5% al 12,8% en los bancos y del 5,7% al 24,5% en las billeteras digitales.

El deterioro, según detalló, también alcanzó al financiamiento mediante tarjetas de consumo, donde la morosidad pasó del 10,5% al 36,4%. En las financieras no bancarias, en tanto, trepó del 17,5% a casi el 43%.

Para Kicillof, estos números muestran que no se trata solamente de un incremento en el uso del crédito, sino de una dificultad cada vez mayor de los hogares para afrontar sus compromisos.

Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"Después de empujar a millones de argentinos hacia el endeudamiento, el Presidente les echa la culpa"

El gobernador amplió su crítica al Gobierno al cuestionar lo que considera una concepción individualista de distintos problemas sociales. "Para Milei, el desempleo es un fracaso individual, la salud mental es un asunto privado, el cierre de una PyME es responsabilidad del empresario, el endeudamiento de las familias es culpa de quienes toman malas decisiones", sostuvo.

El gobernador planteó además un cambio en el destino del crédito. Históricamente, señaló, el endeudamiento de las familias estuvo asociado a la compra de bienes, vivienda, consumo o inversión.

"Hoy, sin embargo, una parte creciente de los hogares se endeuda para sostener la vida cotidiana", sostuvo Kicillof. En ese sentido, enumeró gastos como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios, además de la necesidad de cancelar deudas anteriores.

El punto central de su argumento es que el crédito dejó de funcionar solamente como una herramienta para adelantar consumo o financiar inversiones y pasó a convertirse, para una parte de la población, en un mecanismo para cubrir gastos básicos.

La respuesta de Milei y la crítica al "Estado desertor"

Kicillof dedicó buena parte de la columna a cuestionar la posición del Presidente frente al problema. Según sostuvo, Milei plantea que el endeudamiento responde a decisiones personales y que el Gobierno no debería intervenir en relaciones entre privados.

En ese marco, recordó la frase del Presidente según la cual "nadie les puso una pistola en la cabeza" a quienes tomaron créditos. Para el gobernador, esa respuesta representa la lógica del "Estado desertor". "Si un comerciante ya no puede pagar el alquiler de su local, si un docente vive refinanciando la tarjeta de crédito, si un profesional tuvo que empezar a endeudarse para sostener el nivel de vida de su familia", enumeró, el problema no puede ser reducido a una decisión individual.

Kicillof: "Ya no estamos frente a una suma de errores individuales"

El principal argumento político de la columna aparece cuando el gobernador diferencia entre una persona que toma una mala decisión financiera y un escenario en el que millones de familias recurren simultáneamente al crédito para cubrir sus necesidades.

"Si millones de familias empiezan a endeudarse al mismo tiempo para comprar alimentos, pagar servicios, sostener un comercio o llegar a fin de mes, ya no estamos frente a una suma de errores individuales: estamos frente a las nefastas consecuencias del modelo económico", afirmó.

Kicillof sostuvo que los gobiernos deberían seguir de cerca el endeudamiento de los hogares, controlar prácticas abusivas, promover refinanciaciones y proteger a los consumidores. Pero ubicó como cuestión central la recuperación del empleo, los salarios y la actividad económica. "Una economía, con millones de hogares asfixiados por las deudas, no puede crecer", afirmó.

El gobernador responsabilizó al modelo económico de Milei

En otro tramo de la columna, Kicillof profundizó su crítica y sostuvo que el crecimiento de la morosidad "no cayó del cielo" ni puede explicarse por millones de malas decisiones individuales. Según su interpretación, el fenómeno es consecuencia de un modelo que "licuó jubilaciones y salarios, multiplicó la precarización laboral, destruyó empleo, cerró miles de empresas y debilitó los mecanismos de protección social".

También apuntó contra la política financiera del Gobierno. Kicillof sostuvo que la desregulación del crédito y las tasas elevadas generaron condiciones que dificultan la capacidad de pago de los hogares. "El modelo de Milei es precisamente eso: ingresos bajos, desempleo y tasas altísimas", afirmó.

El endeudamiento como problema social y político

En el tramo final, el gobernador sostuvo que el endeudamiento de los hogares dejó de ser exclusivamente un problema financiero y pasó a ocupar un lugar central entre las dificultades sociales y políticas de la Argentina.

Kicillof lo vinculó con lo que definió como un programa de "dependencia, primarización y precarización" y reclamó una respuesta del Gobierno Nacional para aliviar la situación de las familias endeudadas.

Sin embargo, planteó que una eventual solución no debería limitarse a refinanciar créditos existentes. Para el gobernador, el problema requiere modificar las condiciones económicas que llevaron a los hogares a depender cada vez más del crédito.

El gobernador bonaerense publicó una columna en la que cuestionó la respuesta del Gobierno frente al aumento de la morosidad y sostuvo que el endeudamiento de las familias dejó de ser un problema individual para convertirse en una crisis social y política.

La mirada de Kicillof hacia el próximo gobierno

Finalmente, Kicillof ubicó el debate sobre el endeudamiento en el escenario político de los próximos años. Sostuvo que el desafío del próximo gobierno será "mucho más profundo" que ofrecer líneas de refinanciación o alivios temporales.

"Deberá reconstruir las condiciones para que las familias puedan volver a vivir de su trabajo y no del crédito", afirmó. En esa línea, planteó como prioridades la recuperación de los salarios, la generación de empleo de calidad, la protección de los sectores vulnerables y un Estado con mayor presencia.

La columna concluye con una definición política sobre el rumbo económico: "Porque una Argentina que necesita endeudarse para sobrevivir tiene un problema de modelo económico. Y ese modelo deberá empezar a cambiar el año que viene".