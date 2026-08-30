Fin de la novela: Barcelona se cansó de esperar a Julián Álvarez y eligió a otro delantero + Agregar ámbito en









El conjunto catalán tomó una decisión ante las dificultades para cerrar una de sus principales opciones para el ataque. La operación se realizará en las últimas horas del mercado de pases y podría generar un inesperado efecto dominó en Europa.

Barcelona se cansó de esperar a Julián Álvarez y eligió a otro delantero.

Tras semanas de incertidumbre por la posible llegada de Julián Álvarez al Barcelona, el equipo culé se cansó de esperar y avanzó por otro delantero: cerró la incorporación del brasileño Gabriel Jesus, proveniente de Arsenal.

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La operación fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano y se acordó en 10 millones de euros más bonus por objetivos. El atacante viajará a territorio catalán en las próximas horas y tiene prevista la revisión médica para este lunes, antes de firmar su contrato y convertirse oficialmente en nuevo jugador del conjunto blaugrana.

La decisión de Barcelona se produjo después de varias semanas de negociaciones infructuosas por Julián. El Atlético de Madrid se negó a facilitar la salida del delantero argentino a un rival directo de LaLiga y estableció una cotización cercana a los 150 millones de euros para desprenderse de la “Araña”.

BREAKING: Barcelona agree deal to sign Gabriel Jesus from Arsenal, here we go!



Exclusive details: medical booked on Monday, #AFC to receive €10m package plus add-ons for permament deal.



Gabriel Jesus will travel for medical as authorized by Arsenal. pic.twitter.com/Y4nFKERn3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026 Ante la dificultad para destrabar la operación y con el cierre del mercado de pases cada vez más cerca, la dirigencia del Barcelona decidió no correr más riesgos y aceleró por Gabriel Jesus. De esta manera, el sueño de Julián Álvarez de vestir la camiseta del club catalán quedó prácticamente descartado.

Julián Álvarez, entre Atlético de Madrid y una posible salida al Arsenal En paralelo, la situación del delantero argentino tuvo novedades este domingo. Julián Álvarez se reincorporó a los entrenamientos del Atlético de Madrid después de varios días apartado por una indisposición.

El atacante había trabajado de manera individual el viernes y quedó fuera de la convocatoria para el triunfo 3-1 ante Sevilla. Desde el club madrileño habían señalado que su ausencia se debía exclusivamente al cuadro que había sufrido durante la semana. Por ahora, Atlético de Madrid es el escenario más probable para el futuro inmediato del delantero, especialmente después de que Barcelona avanzara por Gabriel Jesus. El próximo partido del conjunto madrileño será el sábado ante Athletic Club, en San Mamés, cuando el mercado de pases ya haya finalizado. Sin embargo, todavía existe una alternativa que podría modificar el panorama. La salida de Gabriel Jesus hacia Barcelona dejó un lugar vacante en el ataque de Arsenal, que necesita incorporar un delantero de jerarquía internacional y volvió a poner sus ojos en Julián. El conjunto inglés aparece como la única alternativa que Atlético de Madrid estaría dispuesto a analizar y podría presentar una oferta cercana a los 150 millones de euros. De todos modos, además de convencer al club español, Arsenal debería obtener el visto bueno del propio futbolista, que tenía como principal objetivo llegar al Barcelona y no tendría como prioridad mudarse a Londres. De esta manera, las próximas horas serán determinantes para definir si Julián continúa en Madrid o si se activa un inesperado efecto dominó: Gabriel Jesus pasaría de Arsenal a Barcelona y la “Araña” podría ocupar el lugar que queda vacante en el ataque de los Gunners.

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