Salarios de empleadas domésticas: cuánto cobrarán en septiembre tras el acuerdo paritario

El nuevo esquema salarial contempla un aumento del 1,8% para septiembre y la incorporación al básico de una parte de la suma no remunerativa otorgada en agosto.

El Ministerio de Capital Humano confirmó días atrás, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, una nueva actualización salarial para las trabajadoras de casas particulares , en el marco del acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El esquema establece cuatro aumentos consecutivos y la incorporación progresiva de una suma no remunerativa al salario básico , con incrementos previstos hasta diciembre de 2026.

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Para el mes vigente, se aplicó un aumento del 1,9% sobre los salarios mínimos conformados de julio , junto con una suma no remunerativa por única vez . El monto de ese extra fue determinado según la cantidad de horas trabajadas:

Así, la paritaria definió que, a partir de septiembre, parte de esa suma comenzará a incorporarse a los salarios básicos. El cronograma establecido quedó de la siguiente manera:

Con el aumento correspondiente a agosto y la incorporación prevista de parte de la suma no remunerativa, los salarios mínimos a cobrar en septiembre quedan establecidos de la siguiente manera:

La suma no remunerativa puede ser de hasta $20.000.

El esquema también contempla un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado , calculado sobre los salarios mensuales y abonado todos los meses.

El tiempo de servicio para determinar este adicional comenzó a computarse desde el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

Además, la modalidad de liquidación depende de la cantidad de horas trabajadas para un mismo empleador. Quienes trabajan 24 horas semanales o más cobran bajo la modalidad mensual, de manera proporcional a las horas efectivamente trabajadas.

En cambio, quienes trabajan menos de 24 horas semanales son liquidados bajo la modalidad por hora.

Adicional por zona desfavorable

El régimen establece también un adicional del 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría para quienes trabajan en determinadas zonas consideradas desfavorables.

El beneficio alcanza a las trabajadoras de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.