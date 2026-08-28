Consejo del Salario Mínimo: no hubo acuerdo entre sindicatos y empresarios y el Gobierno definirá

La reunión terminó sin acuerdo después de que la CGT y las dos CTA rechazaran la propuesta empresaria y se retiraran del encuentro. Las centrales reclamaron llevar el Salario Mínimo, Vital y Móvil a $993.300 en diciembre.

No hubo acuerdo en el Consejo del Salario.

La negociación por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) volvió a fracasar este viernes ante las fuertes diferencias entre empresarios y sindicatos. La CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores decidieron retirarse de la reunión plenaria y dejaron al encuentro sin quórum.

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La ruptura se produjo después de que la representación empresaria propusiera un incremento del 1,8% para septiembre y aumentos del 1,7% mensual entre octubre y abril , esquema que llevaría el piso salarial hasta $468.000 en abril de 2027 .

La posición quedó muy lejos del reclamo de las tres centrales obreras. Los sindicatos exigieron que el salario mínimo no se ubique por debajo de $911.202 y que alcance los $993.300 en diciembre de 2026, una postura que la CGT también dejó asentada en un comunicado difundido tras el encuentro.

Ante la falta de consenso entre las partes, será nuevamente el Gobierno nacional el encargado de fijar por decreto la evolución del salario mínimo , que desde agosto se encuentra en $376.600 mensuales para los trabajadores mensualizados y en $1.883 por hora para los jornalizados.

Tras el fracaso de la negociación, Cristian Jerónimo cuestionó los números presentados por los empleadores y explicó los motivos por los que las centrales decidieron abandonar la discusión.

“Nos ofrecieron $468 recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar, no vamos a ir al plenario y no van a tener quorum”, afirmó el dirigente.

Jerónimo profundizó sus críticas y calificó directamente la oferta como insuficiente: “Lo que nos ofrecieron fue irrisorio”.

Luego del retiro, el dirigente adelantó que los distintos espacios sindicales mantendrán reuniones para analizar el escenario y definir cuáles serán los próximos pasos frente a la falta de acuerdo.

La CGT también cuestionó públicamente la posición de los empresarios y del Ejecutivo. En su documento sostuvo que las propuestas de la representación empleadora resultaron insuficientes y acusó al Gobierno de acompañar esa postura.

La CGT cuestionó la modalidad de la negociación

Otro de los reclamos sindicales estuvo relacionado con la forma en que se desarrolló el encuentro. La central obrera pidió que las comisiones que integran el Consejo del SMVM vuelvan a reunirse presencialmente y rechazó que una discusión vinculada con los ingresos de millones de trabajadores continúe mediante encuentros virtuales.

La organización recordó además que históricamente defendió el diálogo social tripartito entre trabajadores, empresarios y Estado y señaló que llevó sus cuestionamientos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según el comunicado, la entidad internacional instó al Gobierno argentino a garantizar un intercambio efectivo entre los sectores involucrados.

“En estas condiciones, la CGT no va a convalidar una puesta en escena del Gobierno”, planteó la organización, que además cuestionó la ausencia del titular de la Secretaría de Trabajo en la convocatoria.

Pese a su salida de la reunión, la central aclaró que la decisión no implica abandonar las negociaciones y reclamó una instancia con propuestas que permitan recuperar los ingresos de los trabajadores.

El Gobierno volverá a definir el aumento del salario mínimo por decreto

El Consejo del Salario reúne a representantes sindicales, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales con el objetivo de establecer el piso de ingresos para los trabajadores.

La falta de consenso deja nuevamente la definición en manos del Ejecutivo. A principios de diciembre, el Gobierno ya resolvió mediante un laudo una actualización del salario mínimo distribuida en diez tramos luego de que empresarios y sindicatos tampoco alcanzaran un entendimiento.

La discusión también repercute sobre la prestación por desempleo, cuyo monto equivale al 75% de la mejor remuneración mensual percibida por el trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.

El Gobierno buscaba, en paralelo, garantizar que los salarios correspondientes a convenios colectivos comenzaran en torno a $1.000.000, mientras que las organizaciones gremiales pusieron el foco en el deterioro acumulado del piso salarial.

El Gobierno definirá el SMVM por decreto. Depositphotos

El salario mínimo perdió más de 40% de poder adquisitivo

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA indicó que el salario mínimo registró en julio una caída real mensual del 0,8% y acumuló doce meses consecutivos de retroceso en su capacidad de compra.

Según el estudio, el salario mínimo real perdió 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026. A precios comparables, pasó de un equivalente de $626.106 al comienzo del período a $372.400.

“Esta contracción lleva a que el salario mínimo en términos reales de julio de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Asimismo, implica una erosión del 67% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de forma tal que representa apenas un tercio del mismo”, remarcaron los especialistas.

A diferencia de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que cuentan con mecanismos vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el salario mínimo no dispone de una actualización automática por inflación.

Con las posiciones sindical y empresaria separadas por más de $500.000 para diciembre, la negociación terminó sin acuerdo y trasladó nuevamente la decisión al Gobierno nacional, que deberá establecer por decreto cuál será el próximo sendero de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.