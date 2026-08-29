La CGT cuestionó al Gobierno por el salario mínimo y advirtió que busca montar "un show"

Cristian Jerónimo defendió el retiro de las centrales obreras del encuentro y denunció que no existe una discusión real. Además, anticipó que evaluarán nuevas medidas y no descartó un paro.

Cristian Jerónimo cuestionó la falta de debate en el Consejo del Salario y anticipó que la CGT analizará los próximos pasos.

El cotitular de la CGT , Cristian Jerónimo , acusó al Gobierno de utilizar el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para convalidar decisiones tomadas de antemano. Tras el retiro de los representantes sindicales de la última reunión, aseguró que la central no está dispuesta a participar de una instancia sin debate.

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“Seguimos aportando a un show que quiere construir el Gobierno, en el que realmente no se discute ni se debate nada”, cuestionó en declaraciones al programa Futuro Imperfecto, de Radio Con Vos. Según planteó, la participación gremial termina sirviendo para que las autoridades decidan unilateralmente “cuál es el número que mejor les cierre”.

Jerónimo explicó que la CGT había solicitado una reunión presencial para discutir las demandas de los trabajadores. “No hay ninguna excusa para no juntarse presencialmente y verse la cara” , sostuvo, al reclamar un intercambio más transparente y con mayor credibilidad.

El dirigente también calificó de “irrisoria” la propuesta empresaria, que contemplaba aumentos del 1,8% para septiembre y del 1,7% para octubre. Las centrales obreras pretendían llevar el piso salarial a unos $911.000 , frente a los $376.600 actuales , y elevarlo a aproximadamente $993.000 en diciembre.

“Es ahí cuando nosotros planteamos que no íbamos a convalidar esto y que nos retirábamos”, afirmó sobre la decisión compartida por la CGT y las dos CTA.

Cristian Jerónimo no descartó un paro, pero pidió construir consensos

El sindicalista anticipó que la conducción cegetista se reunirá la próxima semana para definir cómo continuará su plan de acción. Consultado sobre una eventual huelga general, respondió que esa posibilidad “nunca se descarta”, aunque aclaró que requiere acuerdos previos.

“Si todos los problemas que tiene la Argentina los resolviéramos con un paro, hubiésemos hecho todos los paros que fueran necesarios. Me parece que no es la salida tampoco”, expresó.

Jerónimo sostuvo que las respuestas a los problemas del mundo laboral deben construirse desde la política y reclamó que el Ejecutivo habilite un espacio de diálogo. “Seguimos apelando a la responsabilidad que tiene este Gobierno para construir un ámbito, dialogar y disentir también”, concluyó.

El comunicado de la CGT tras abandonar el Consejo del Salario

Después del encuentro, la CGT difundió un comunicado titulado “Sin diálogo real no hay acuerdo posible. El salario no puede ser un ingreso de pobreza”, en el que cuestionó la propuesta empresaria y el respaldo del Gobierno.

“Con escasos argumentos, la parte empleadora estima siempre aumentos que hoy apenas alcanzan para un kilo de pan. Y el Gobierno, en abierta coincidencia, viene avalando esa postura”, sostuvo la central obrera.

La organización aclaró que su retiro del plenario no implica renunciar al diálogo, sino exigir una negociación que permita recuperar los ingresos. “Reclamamos un diálogo verdadero, con voluntad de negociación y propuestas que permitan a las trabajadoras y los trabajadores vivir dignamente”, expresó.