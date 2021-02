Santander destinará u$s545.000 para el cuidado de los mares

Según cifras de la Comisión Europea, publicadas en Report on the Blue Growth Strategy: Towards more sustainable growth and jobs in the blue economy, la economía azul genera unos 5,4 millones de puestos de trabajo y un valor añadido bruto de 500.000 millones de euros al año a la producción económica. Cifras que podrían duplicarse para el año 2030.

Santander for the Seas seleccionará tres proyectos que serán apoyados durante dos años con 150.000 euros cada uno; proyectos con impacto ambiental, replicables, sostenibles en el tiempo, eficientes económicamente y que integren aspectos sociales y educativos. Las organizaciones podrán postularse hasta el 16 de marzo.

El director de Fundación Banco Santander, Borja Baselga, ha resaltado que “llevamos 20 años implicados en la recuperación y conservación de nuestro patrimonio natural. Ahora ponemos en marcha esta nueva iniciativa destinada a ayudar a la mejora de la vida marina. Marismas, praderas marinas, arrecifes, especies centinela, etc. son algunos de los ecosistemas que tenemos identificados, y sabemos que necesitan nuestra atención. La conservación, la protección, la restauración y la mitigación del cambio climático se convierten en escenarios prioritarios para nosotros”.