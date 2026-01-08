Se disparó el consumo en dólares para turismo: el uso de tarjetas de crédito tuvo una suba del 17,2% en diciembre + Seguir en









El financiamiento en moneda local avanzó 4,8% en diciembre, mientras que los consumos en dólares se dispararon 17,2%, impulsados por el turismo y las compras en el exterior.

Se trata de un consumo estacional, pero alcanzó un monto superior a los u$s700 millones. Depositphotos

Las tarjetas de crédito cerraron diciembre con un crecimiento sostenido en pesos y una fuerte aceleración en dólares, impulsada principalmente por el turismo y las compras realizadas fuera del país. El financiamiento en moneda local avanzó 4,8% mensual, mientras que los consumos financiados en dólares se expandieron 17,2% en el mes, consolidando un cierre de año dinámico para este segmento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con un informe de First Capital Group, el saldo total de operaciones con tarjetas de crédito en pesos alcanzó en diciembre los $23,6 billones, lo que representó un crecimiento nominal mensual del 4,8% y una suba interanual del 52,8%, frente a los $15,5 billones registrados en el mismo mes del año anterior. Al descontar el efecto de la inflación, el avance real fue del 2,3% mensual y del 16,6% interanual.

“Se cierra el año con una interesante recuperación de esta operatoria, gracias a la reaparición de las cuotas sin interés y a las promociones comerciales, tratando de acercar a aquellos clientes que aún mantienen límites de crédito disponibles”, explicó Guillermo Barbero, socio de la consultora. No obstante, aclaró que el desempeño del segmento fue inferior al de 2024, cuando el crecimiento real anual había alcanzado el 31%. “La gestión de las cuentas irregulares será el desafío a superar para seguir creciendo”, agregó.

Pagar en dólares Los consumos en dólares alcanzaron una fuerte suba en diciembre Imagen: Freepik El análisis trimestral muestra una mejora progresiva a lo largo del año, con un segundo y tercer trimestre particularmente dinámicos, impulsados por el uso de financiamiento de corto plazo para el consumo cotidiano. Abril se destacó como el mejor mes del año, con un crecimiento del 7,1% mensual, mientras que febrero mostró el desempeño más débil, con una suba marginal del 1,0%.

En términos acumulados, el crecimiento del último trimestre fue del 9,3%, el semestral del 21,2% y el anual del 52,8%, lo que consolida a las tarjetas de crédito como una de las principales herramientas de financiamiento al consumo.

Por su parte, el uso de tarjetas de crédito en dólares registró una marcada aceleración en diciembre. El saldo financiado creció 17,2% mensual, hasta alcanzar los u$s730 millones, con un aumento interanual del 51,1%, frente a los u$s483 millones del mismo mes del año anterior. “El consumo en dólares mostró una fuerte aceleración asociada al período vacacional y a las compras en el exterior”, concluyó Barbero.