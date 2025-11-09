El uso de tarjetas de crédito continúa en ascenso y los intereses por pago mínimo llegan hasta el 63%







El financiamiento con tarjeta de crédito volvió a subir y ya alcanza $21,9 billones. Crece el uso del pago mínimo y los intereses continúan elevados, pese a la baja de tasas.

La dependencia del crédito y los costos expone a los usuarios al endeudamiento. Depositphotos

El uso de las tarjetas de crédito continúa en ascenso y se afianza como una de las principales herramientas de financiamiento para los hogares argentinos en un contexto de ingresos ajustados. Cada vez más consumidores recurren al pago mínimo para afrontar los gastos del mes, una práctica que puede derivar en deudas difíciles de sostener debido a los elevados intereses.

En octubre, el saldo total financiado con tarjetas en pesos alcanzó los $21,9 billones, con un incremento nominal del 1,3% mensual y del 63,4% interanual, según un informe de First Capital Group elaborado a partir de datos del Banco Central. En términos reales, sin embargo, se registró una caída mensual del 1,2%, aunque el crecimiento anual fue del 24,2%.

El Banco Central también señaló en su Informe de Pagos Minoristas que las tarjetas de crédito superaron en uso a las de débito: en agosto se realizaron 180,4 millones de operaciones por $9,4 billones con crédito, frente a 178 millones con débito por $4,7 billones. El crédito, que en 2022 representaba solo el 13,3% del total de operaciones, hoy explica el 46,2%.

El último Informe de Inclusión Financiera del BCRA destacó además que la tarjeta de crédito sigue siendo el principal instrumento de financiamiento: 14,6 millones de personas tienen deudas vigentes, un 4% más en la primera mitad de 2025, lo que equivale al 39,6% de la población adulta.

A pesar de que el Gobierno inició una reducción paulatina de tasas tras las elecciones, el costo de financiarse con tarjeta sigue siendo elevado. Las compras en un pago no generan intereses, pero sí pueden incluir cargos administrativos e impuestos. Las cuotas financiadas y el pago mínimo, en cambio, implican un costo que se potencia si el usuario ni siquiera puede cancelar el monto mínimo, caso en el cual se aplican intereses punitorios.

El Costo Financiero Total (CFT) —que incluye TNA, IVA y otros cargos— determina cuánto termina pagando el usuario por financiar su consumo. En Banco Macro, por ejemplo, la TNA para financiar compras es de 105,30%, mientras que el CFT nominal anual con IVA asciende a 127,41%. Los intereses punitorios no se quedan atrás: la TNA es del 52,65% y el CFT llega al 63,70%. La creciente dependencia del crédito, sumada a estos costos, expone a los usuarios a un escenario de endeudamiento creciente que presiona sobre la economía.