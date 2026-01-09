Quiénes son los únicos monotributistas que deben pagar menos de $100.000 en enero 2026 + Seguir en









Conocé el impacto de las actualizaciones en la cuota mensual y en la recategorización anual de acuerdo al régimen

Los aumentos afectan sobre todo a las categorías más altas, donde los pagos superan los $100.000 mensuales. Depositphotos

A partir de enero de 2026, los monotributistas afrontarán aumentos en los pagos mensuales, debido a la actualización dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que define los montos según la categoría de cada contribuyente. El régimen, orientado a actividades económicas de menor escala, permite unificar en un solo pago el impuesto integrado, los aportes previsionales y la obra social.

Los valores actualizados impactan tanto en el importe mensual como en la recategorización anual, que determina la posición de cada monotributista dentro del régimen.

ARCA Escalas vigentes del monotributo en enero 2026 ARCA informó los montos de facturación anual, que establecerán la categoría correspondiente para cada monotributista. Superar el límite anual establecido implica la obligación de recategorizarse o de abandonar el monotributo para pasar al régimen general.

Los límites por categoría son los siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E : $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G : $40.431.835,35

Categoría H : $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90 arca Monotributo: cuánto tengo que pagar de monotributo según mi categoría Según la categoría de cada monotributista, los valores quedarían de la siguiente manera:

Categoría A : $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G : $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio) Por ende, aquellos contribuyentes que van de la categoría “F” a “K” deberán pagar más de $100.000 mensuales a partir de enero de 2026, respectivamente.

