Enero vuelve a sorprender con un feriado entre semana que seguramente no conocías + Seguir en









El año trae una nueva novedad para muchos afortunados, que podrán gozar de una jornada de descanso inesperada.

El 2026 inicia con buenas noticias para muchos trabajadores que aún no salieron de vacaciones. Freepik

Enero es el mes en el que la mayoría suele irse de vacaciones, por lo que muchos dejan de mirar el calendario de feriados. Pero quienes todavía no tendrán ese descanso buscan alguna fecha disponible para poder desconectar y afrontar de mejor manera el inicio del año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para quienes no lo esperaban, el 2026 traerá una sorpresa que, si bien no será para todos, les dará la posibilidad a muchos de disfrutar un descanso en plena semana. Esta jornada no estaba en el radar de la mayoría, pero abre una nueva oportunidad para quienes necesitan un respiro en los primeros días del mes.

Descanso de feriado Estas jornadas de descanso locales son ideales para aprovechar y recargar energías de cara al fin de semana. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 15 de enero de 2026 Si bien no forma parte del calendario de feriados nacionales, sí beneficiará a quienes vivan dentro de la provincia de Buenos Aires. Ese día, la localidad de Ranchos, perteneciente al partido de General Paz, celebrará su aniversario fundacional.

El asueto impactará principalmente en la actividad pública y en los empleados del Banco Provincia. En el sector privado, en cambio, la jornada no será automática, ya que dependerá de la decisión de cada empleador adherir o no al feriado del jueves 15 de enero.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados