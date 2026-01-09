Enero vuelve a sorprender con un feriado entre semana que seguramente no conocías

Enero es el mes en el que la mayoría suele irse de vacaciones, por lo que muchos dejan de mirar el calendario de feriados. Pero quienes todavía no tendrán ese descanso buscan alguna fecha disponible para poder desconectar y afrontar de mejor manera el inicio del año.
Para quienes no lo esperaban, el 2026 traerá una sorpresa que, si bien no será para todos, les dará la posibilidad a muchos de disfrutar un descanso en plena semana. Esta jornada no estaba en el radar de la mayoría, pero abre una nueva oportunidad para quienes necesitan un respiro en los primeros días del mes.
Por qué es feriado el 15 de enero de 2026
Si bien no forma parte del calendario de feriados nacionales, sí beneficiará a quienes vivan dentro de la provincia de Buenos Aires. Ese día, la localidad de Ranchos, perteneciente al partido de General Paz, celebrará su aniversario fundacional.
El asueto impactará principalmente en la actividad pública y en los empleados del Banco Provincia. En el sector privado, en cambio, la jornada no será automática, ya que dependerá de la decisión de cada empleador adherir o no al feriado del jueves 15 de enero.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
