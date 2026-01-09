Cofundó una plataforma especializada en IA en 2016 y 10 años después es una de las mujeres más ricas del planeta

Desde el mundo tecnológico, logró construir un gran patrimonio propio con proyectos que marcaron su recorrido profesional.

La joven empresaria es una de las mujeres más ricas del mundo.

El crecimiento de la inteligencia artificial abrió grandes oportunidades para quienes supieron anticiparse. En ese contexto, algunas figuras jóvenes supieron posicionarse muy rápido dentro de un sector competitivo y exigente. Entre ellas hay una emprendedora que usó su conocimiento técnico para convertirlo en una fortuna .

Su éxito se debe a una gran formación académica, apuestas tempranas y participación en compañías que hoy son potencia. A una década de su primer gran proyecto, su nombre figura entre los patrimonios más altos del rubro tecnológico.

Lucy Guo nació el 14 de octubre de 1994 en Miami, Florida, dentro de una familia de inmigrantes chinos. Sus padres, ingenieros eléctricos, fomentaron desde temprano una educación orientada al estudio y la disciplina . Durante la infancia mostró una gran afinidad por la informática y la lógica, intereses que después implementó en el ámbito académico.

Ingresó a la Universidad Carnegie Mellon para cursar Ciencias de la Computación , una de las instituciones más reconocidas en ese campo. Mientras estudiaba, participó en proyectos vinculados al desarrollo de software y startups emergentes. En 2014 recibió una beca del programa Thiel Fellowship, que apoya a jóvenes con ideas de alto impacto. Ese impulso le permitió dejar la carrera universitaria y concentrarse en iniciativas propias.

Dos años más tarde, en 2016, fue una de las creadoras de Scale AI , una compañía enfocada en el procesamiento de datos para sistemas de inteligencia artificial. La firma creció muy rápido y empezó a trabajar con grandes empresas y organismos.

Tras su salida de Scale, Guo siguió ligada al mundo empresarial. Fundó Backend Capital, un fondo orientado a startups tecnológicas y asumió la dirección de Passes, una plataforma digital destinada a creadores de contenido que compite con servicios como OnlyFans.

La fortuna de Lucy Guo

El patrimonio de Lucy Guo supera los 1.000 millones de dólares. Gran parte de esa cifra viene de su participación inicial en Scale AI, cuyo valor se multiplicó con el paso de los años gracias a inversión millonarias.

A ese capital se le suman ingresos derivados de sus otros proyectos y de inversiones tempranas en empresas del sector digital. Antes de cumplir los 30 años, Guo ya había asegurado una posición económica excepcional. Su recorrido se debe a su formación, oportunidades bien aprovechadas y las decisiones estratégicas que tomó.