Fechas clave para el Mundial 2026: hasta cuándo tienen tiempo de anunciar las convocatorias

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y los entrenadores tendrán una fecha límite para anunciar a los convocados.

Scaloni y el resto de los entrenadores ya saben cuando deberán dar la nónima final para la Copa del Mundo.

Una de las cosas más emocionantes que tiene el fútbol de cara a una competencia como lo es el Mundial 2026 , es la fecha en la que se empiezan a conocer los nombres que integrarán a las selecciones que participarán del certamen. Es aquí donde los entrenadores deben tomar la decisión más difícil.

A la hora de seleccionar a los jugadores que buscarán representar a sus países, varios suelen quedar afuera o las lesiones les juegan una mala pasada . Por esto, los futbolistas sufren más de lo debido a la espera del llamado del DT o la confirmación durante el anuncio oficial.

Para el Mundial 2026, cada selección podrá llevar entre 23 y 26 jugadores . Ese será el plantel definitivo para disputar la competencia, con la obligación de incluir al menos tres arqueros . Antes de esa instancia, cada federación deberá presentar una nómina preliminar más amplia, formada por un mínimo de 35 y un máximo de 55 nombres , con al menos cuatro guardametas.

Esa primera entrega no define quiénes van a jugar la Copa del Mundo. Funciona como una base de trabajo para los cuerpos técnicos, porque desde allí saldrá el grupo final y también los posibles reemplazos si aparece una baja importante antes del inicio del torneo.

El cupo máximo de 26 se mantiene igual que en Qatar 2022. La modificación más importante se había dado en esa edición, cuando FIFA amplió la cantidad permitida respecto del formato anterior, que tenía un límite de 23 integrantes. Ese cambio también quedó asociado al aumento de sustituciones durante los partidos, que pasó de tres a cinco en tres ventanas, además de que en la prórroga contarán con una variante más.

ancelotti brasil fifa.jpg Ancelotti sufre con la convocatoria de Brasil, ya que se disputa la Copa Libertadores y la Sudamericana, que tiene varios jugadores que son candidatos a integrar la lista final. @FIFAWorldCup

Cuáles son las fechas límites para las listas de convocados del Mundial 2026

El primer plazo importante será el 11 de mayo de 2026. Ese día, las federaciones deberán entregar a FIFA la nómina preliminar de 35 a 55 jugadores. Todavía no será el plantel definitivo, sino el grupo amplio desde el que después se hará el corte final.

El 25 de mayo comenzará el período obligatorio de descanso, preparación y cesión. Desde esa fecha, los clubes deberán liberar a los convocados para que se sumen al trabajo de sus selecciones. Aunque en este caso, ciertas instituciones podrán gozar de una excepción en caso de seguir compitiendo en el ámbito internacional.

Luego, hasta el 1 de junio habrá tiempo de definir la convocatoria final, con un mínimo de 23 y un máximo de 26 integrantes. La fecha clave para el público será el martes 2 de junio, cuando FIFA dará a conocer oficialmente los planteles de los 48 equipos participantes. Las selecciones pueden anunciar sus decisiones antes de ese día.

Si un jugador incluido en la convocatoria definitiva sufre una lesión grave o una enfermedad, podrá ser reemplazado hasta 24 horas antes del primer partido de su selección, caso contrario, quedará un hueco en la nómina. El sustituto deberá salir del listado preliminar. En cuanto a los arqueros, la regla permite hacer el cambio en cualquier momento de la fase final si la baja es grave.

Las excepciones para UEFA y Conmebol

La regla general indica que los clubes deben liberar a los convocados desde el 25 de mayo de 2026. De todos modos, FIFA contempla excepciones para jugadores que todavía tengan compromisos con sus equipos en competiciones de clubes de su confederación hasta el 30 de mayo inclusive. Esa prórroga necesita aprobación del organismo.

En UEFA, el caso más claro es la final de la Champions League, prevista para el 30 de mayo de 2026. Si un jugador convocado por su selección participa de ese partido, podría incorporarse más tarde a la preparación mundialista, siempre que FIFA apruebe la excepción.

Para Conmebol, la regla no debe leerse como una fecha atada a una final puntual. El criterio es general: si un jugador tiene un compromiso de clubes de su confederación dentro del margen permitido, FIFA puede autorizar una incorporación posterior. Esa excepción solo modifica el momento de llegada al seleccionado, ya sea que participen en Copa Libertadores o Copa Sudamericana.