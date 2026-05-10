"Fue vergonzoso": la fuerte acusación de Fabio Pereyra contra Pablo Echavarría tras el triunfo de Huracán en La Bombonera

El defensor del Globo aseguró que el árbitro lo insultó antes de expulsarlo durante el partido ante Boca Juniors por el Torneo Apertura.

Fabio Pereyra aseguró que Pablo Echavarría lo insultó antes de mostrarle la segunda tarjeta amarilla.

Huracán eliminó a Boca Juniors en La Bombonera tras ganar 3-2 en un partido cargado de polémicas, expulsiones y reclamos arbitrales. Luego del encuentro, el defensor Fabio Pereyra acusó al árbitro Pablo Echavarría de haberlo insultado antes de mostrarle la segunda amarilla que derivó en su expulsión durante el tiempo suplementario.

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El futbolista del Globo apuntó directamente contra el juez del encuentro y aseguró que recibió un destrato verbal antes de abandonar el campo de juego.

“ Fui a reclamar una falta de Costa, el jugador de Boca, a Óscar Romero. Le va con los dos pies atrás. Se la fui a reclamar. Y me dice, palabras textuales: ‘Andá para allá, la c... de tu madre’. Y ahí yo le dije: ‘¿Por qué me hablás así? ¿Por qué me hablás así?’. Y ahí me sacó la segunda amarilla ”, relató Pereyra en diálogo con ESPN.

La expulsión del defensor llegó en medio de un clima caliente dentro de La Bombonera, donde Huracán ya jugaba con un hombre menos tras la roja a Eric Ramírez.

"LO DEL ÁRBITRO FUE VERGONZOSO" el Paio Pereyra aclaró su expulsión en La Bombonera y habló sobre Pablo Echavarría. pic.twitter.com/IQcdB3eJYt

Más allá de las expulsiones, el encuentro dejó múltiples jugadas discutidas y fuertes cuestionamientos hacia la actuación de Echavarría.

Desde Huracán reclamaron especialmente una infracción de Ayrton Costa sobre Óscar Romero que el árbitro decidió no sancionar. Minutos después llegó la expulsión de Ramírez y luego la de Pereyra, lo que terminó de encender el enojo del plantel visitante.

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Porque Fabio Pereyra y Eric Ramírez fueron expulsados del partido de Huracán contra Boca pic.twitter.com/fKLuaemFgK — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 10, 2026

El defensor del Globo fue contundente al analizar el arbitraje: “No me quejo de nada... Pero lo del árbitro, hoy, fue vergonzoso. Sinceramente, hablarme de la manera que me habló, faltarme el respeto como me habló... A mí, que soy una persona grande ya, que tiene recorrido, experiencia... Hablarme de esa manera, me parece que es una falta de respeto”.

Además, remarcó que habitualmente evita hablar sobre los árbitros, aunque esta vez decidió hacerlo públicamente. “La verdad que no soy de hablar de los árbitros pero hoy fue vergonzoso lo que hizo”, concluyó.

Embed “DEJAME DE ROMPER LOS HUEVOS”

Pablo Echavarría (árbitro) → Fabio Pereyra (Huracán) . pic.twitter.com/5QV3OFBjDR — F360 (@F360_ES) May 10, 2026

La previa ya venía marcada por la desconfianza hacia Echavarría

La designación de Pablo Echavarría ya había generado preocupación en Huracán antes del cruce frente a Boca Juniors. Aunque las estadísticas generales bajo su arbitraje no eran completamente negativas para el Globo, dentro del club persistía malestar por distintos antecedentes polémicos.

El arquero Hernán Galíndez había anticipado esa preocupación en la conferencia previa al encuentro. “Esperemos que el sábado no haya que hablar del árbitro después del partido. Que gane el que haga las cosas mejor y no se hable más allá de lo deportivo”, expresó antes del duelo disputado en La Bombonera.

En el club todavía recuerdan distintos fallos discutidos de Echavarría en partidos frente a Racing, Barracas Central y San Lorenzo, donde consideraron que hubo decisiones perjudiciales para el equipo de Parque Patricios.

pxnHlC6jQ_1290x760__1 Hernán Galíndez había pedido antes del encuentro que “no haya que hablar del árbitro”.

Un triunfo histórico en medio de la polémica

Pese al clima tenso y las expulsiones, Huracán logró sostener la ventaja y consiguió una victoria histórica frente a Boca Juniors para avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura.

El equipo dirigido por Diego Martínez resistió con nueve futbolistas durante parte del suplementario y terminó celebrando una clasificación épica en La Bombonera, aunque la actuación arbitral volvió a quedar en el centro de la escena.

Ahora, el Globo deberá enfrentar a Argentinos Juniors en la próxima instancia, aunque no podrá contar con Fabio Pereyra debido a la expulsión sufrida frente al Xeneize.