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19 de marzo 2026 - 17:53

Supermercados: solo el 21% de los empresarios prevé mejoras de la actividad

La mayoría de los supermercadistas espera que la situación comercial continúe sin grandes cambios durante el trimestre comprendido entre marzo y mayo.

Casi un 10% de los consultados mostró pesimismo de cara a los próximos meses.

Casi un 10% de los consultados mostró pesimismo de cara a los próximos meses.

Reuters

La confianza empresarial se mantuvo sin mayores cambios durante febrero en el sector de los supermercados y autoservicios mayores. No obstante, de cara a los próximos tres meses, tan solo menos del 21% de los empresarios prevé mejoras en la actividad comercial.

El dato se desprende del último informe de la última Encuesta de Tendencia de Negocias para supermercados mayoristas, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), para el período comprendido entre los meses de marzo y mayo.

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De acuerdo al boletín técnico, el Indicador de confianza empresarial (ICE) se volvió a ubicar en febrero en torno al 1,3%, tal y como había comenzado el corriente año. A su vez, entre los encuestados, el 20,8% expresó que la situación mejorará, y el 9,1% dijo que empeorará (balance +11,7%).

Sin embargo, el 70,1% señaló que la misma permanecerá igual, en un contexto donde el consumo privado se encuentra bajo presión.

Inflación-Precios-Mayoristas-Supermercado

Asimismo, el 28,6% dijo que la situación comercial actual es "mala", mientras que solo el 7,8% aseguró que era "buena" (balance -20,8%). En tanto, el 63,6% afirmó que esta era "normal".

Entre los factores que limitan la capacidad para aumentar la actividad comercial, el 54,5% señaló a la demanda, 24,7% a los costos laborales, y 7,8% a los costos de financiamiento.

Crece la preocupación el nivel de stocks

Por otro lado, crece la preocupación por el volumen de mercadería entre los empresarios. Los supermercadistas que sostienen que su nivel de stocks se encuentra "por debajo de lo normal" pasó del 20% en enero al 23,4% en febrero.

En esa misma línea, el 10,4% dijo que el nivel de stock se encuentra por encima de lo normal. En tanto, el 66,2% respondió que estos eran normales.

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