Supermercados: un 30% de los empresarios prevé mejoras en el verano pero mostraron preocupación por las tasas en octubre

A pesar de que en octubre los supermercados y autoservicios mayoristas evaluaron negativamente la situación comercial, el INDEC informó este jueves que las expectativas para noviembre–enero muestran un giro hacia el optimismo.

Si bien el relevamiento de expectativas de los supermercados y autoservicios mayoristas reflejaron una evaluación negativa de la situación comercial en octubre, con un balance de -23,1%, donde el 30,8% la calificó como mala, las expectativas para el trimestre noviembre 2025-enero 2026 son más optimistas, según informó el INDEC este jueves.

Así, en octubre, el 30,8% calificó como mala su situación actual, mientras que 61,5% dijo que es "normal". Pero estas proyecciones cambian para el trimestre noviembre 2025-enero 2026 donde el 32,1% espera mejoras y solo un 6,4% cree que empeorará, lo que deja un balance positivo de 25,6%.

Respecto al nivel de stocks, la mayoría (62,8%) lo consideró normal, pero un 20,5% dijo estar por debajo de lo habitual, lo que generó un balance de -3,8%. El Índice de Condiciones Empresariales (ICE) se ubicó en 2,1%, reflejando una leve mejora en las percepciones del sector.

A su vez, el 74,4% de los supermercados y autoservicios mayoristas consideró que su situación financiera era “normal”, mientras que un 19,2% la evaluó como “mala” y solo un 6,4% como “buena”. Esto arrojó un balance negativo de -12,8%, que evidencia un deterioro en el panorama financiero del sector.

Se dificulta el acceso al crédito y preocupa el costo de financiamiento En la pregunta correspondiente al acceso al crédito para empresas, solo el 5,1% de las compañías considera que obtener financiamiento es “fácil”, mientras que una amplia mayoría, el 55,1%, califica la situación como “normal”. No obstante, un 39,7% afirma que acceder al crédito es directamente “difícil”, lo que revela un entorno financiero tenso.

El balance general, indicador que mide la diferencia entre respuestas positivas y negativas, se ubica en –34,6%, señalando un clima predominantemente desfavorable. Aun así, el indicador de difusión, que refleja la proporción de empresas que perciben mejoras, alcanza los 32,7 puntos, mostrando cierta recuperación respecto de los momentos más críticos. A su vez, la demanda volvió a consolidarse como el principal obstáculo para que supermercados y autoservicios puedan expandir su actividad comercial (un 55,8% de las empresas del sector señala como el factor más limitante). En segundo lugar aparece el costo laboral, mencionado por el 24,7% de los comercios, seguido por el costo de financiamiento (7,8%), que muestra un incremento significativo respecto del relevamiento anterior.

