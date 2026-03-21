Tabla regional del riesgo país: Argentina continúa subiendo y se aleja de sus vecinos + Seguir en









El indicador elaborado por JP Morgan acumuló una suba de 56 unidades en la semana y tocó su nivel más alto desde diciembre de 2025. La guerra en Medio Oriente golpeó a los bonos soberanos y volvió a exponer la fragilidad del posicionamiento argentino frente a shocks externos.

El riesgo país es un indicador elaborado por JP Morgan que los mercados internacionales siguen de cerca para evaluar la posibilidad de que un país no cumpla con el pago de su deuda. Depositphotos

La volatilidad global, producto del conflicto en Medio Oriente, golpeó a los bonos soberanos argentinos y el riesgo país saltó 56 unidades en la semana hasta los 634 puntos básicos, el mayor nivel en lo que va de 2026 y desde comienzos de diciembre del año pasado. El número no es menor: implica que cualquier refinanciamiento de deuda en el mercado internacional le cuesta al Estado argentino tasas superiores al 10% anual en dólares, un umbral que los analistas consideran insostenible en el mediano plazo.

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A fines de enero, la variable había cedido a 481 puntos básicos, el menor nivel en casi ocho años, impulsada por una mejora en la cotización de los bonos soberanos. Sin embargo, con el correr de las semanas transitó un sendero alcista que se vio potenciado por el shock externo de la guerra en Irán. La magnitud del rebote pone en evidencia la alta sensibilidad de los activos locales ante episodios de tensión global, una característica estructural del mercado argentino que los inversores no pierden de vista.

Un análisis del comportamiento del indicador desde las elecciones legislativas revela una disminución superior a 600 puntos. Desde la asunción de Javier Milei como presidente, el indicador retrocedió cerca de 1.400 unidades, y considerando noviembre de 2023, mes en que Milei ganó las elecciones, la caída acumulada ronda los 1.900 puntos. Aun así, la corrección de las últimas semanas recuerda que los avances en materia de percepción de riesgo pueden revertirse con rapidez ante turbulencias externas.

En el ranking regional, solo Belice supera a la Argentina De acuerdo a los últimos datos disponibles para América Latina, Argentina figura con 634 puntos básicos, muy por encima del promedio regional que se sitúa en 304 unidades. En el extremo opuesto de la tabla, Uruguay presenta el riesgo país más bajo del continente con 86 puntos, seguido por Chile con 97 y Paraguay con 126. La distancia entre el país y sus vecinos más estables es de más de 500 puntos, una brecha que refleja décadas de fragilidad institucional y financiera.

En el extremo opuesto, Belice registra el riesgo país más elevado con 1.207 puntos básicos, mientras que Argentina ocupa el segundo lugar entre los niveles más altos de la región, por encima de Bolivia con 517 puntos y Ecuador con 490. Incluso naciones como Brasil con 201 puntos, México con 236 y Colombia con 274 mantienen indicadores sensiblemente inferiores al argentino. Para los analistas de GMA Capital, la explicación es contundente: cuando el mundo ajusta, los activos locales amplifican la tendencia —y cada día que las tensiones no ceden, la percepción de riesgo global se incrementa con un impacto desproporcionado sobre la Argentina.

Qué es el riesgo país El riesgo país es un indicador elaborado por JP Morgan que los mercados internacionales siguen de cerca para evaluar la posibilidad de que un país no cumpla con el pago de su deuda. Se calcula a partir de la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de esa nación y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Cuanto mayor es esa brecha, más cara resulta la deuda y más difícil el acceso al financiamiento externo en condiciones competitivas.