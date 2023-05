Techo de deuda de EEUU: McCarthy aseguró que hay avances en las negociaciones

El Departamento del Tesoro dijo el pasado viernes que el gobierno se quedaría sin fondos para pagar todas sus facturas el 5 de junio si el Congreso no toma medidas, un plazo ligeramente mayor pero más cierto que su anterior previsión de impago a partir del 1° de junio.

Deuda de EEUU: ¿cómo siguen las negociaciones?

"No tenemos un acuerdo", dijo McCarthy a los periodistas. "Aún no lo hemos alcanzado. Hemos logrado avances, hemos trabajado hasta bien entrada la mañana. Y volvemos a ello ahora". Los republicanos de línea dura de la Cámara de Representantes amenazaron con bloquear cualquier proyecto de ley que no cumpla sus expectativas, incluidos fuertes recortes del gasto.