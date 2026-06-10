Tras la fuerte suba de marzo, la actividad económica se habría planchado de nuevo en abril

La actividad manufacturera se contrajo 2,8% en términos interanuales y la recaudación del IVA se desplomó. Caputo se aferra a la "tendencia ciclo" en tanto que las fábricas pierden 6 puestos por hora.

La actividad económica de abril se habría planchado de nuevo en abril.

El salto de la actividad de marzo del 3,5% anual habría sido una excepción en el marco de una economía que todavía se muestra débil. Datos privados y oficiales anticipan que en abril la economía habría vuelto a caer. En el contexto de lo que algunos economistas denominan como "destrucción creativa" , la industria registra un ritmo de pérdida de puestos de empleo de 6 por hora, según indica la consultora I+D de Diego Coatz.

"Durante el último año (febrero 2026), se perdieron 45.000 empleos formales directos y 79.200 totales en la industria, y cerraron 1.800 PyMEs industriales. Desaparecen 6 empleos industriales por hora" , señaló I+D en su ultimo reporte.

Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que durante el cuarto mes del año la actividad manufacturera bajó 2,1%, con relación a marzo, 2,8% respecto de igual período del año pasado y acumula una contracción de 2,4% en el cuatrimestre.

Bajo la mirada del Gobierno la caída de la actividad de la industria sería parte de un proceso de cambio de modelo económico , con nuevas reglas de juego, focalizado en sectores como los hidrocarburos, la energía y la minería, donde los sectores que no se adaptan al nuevo contexto tenderán a desaparecer.

En ese sentido, con relación al proceso que soporta la industria, I+D señala que "la producción sigue lejos de sus máximos: está 5,7% por debajo de febrero de 2025 (pico del Gobierno de Milei) y 15,1% por debajo del pico histórico de la última década (noviembre 2017)".

"Los datos adelantados de mayo anticipan una nueva merma de la actividad: caen autos (−20,9% i.a.), cemento (−1,5% i.a.) mientras que repunta levemente la venta de materiales para la construcción (1,5% i.a.)", añade el reporte.

La consultora sostiene que "en abril, 11 de los 16 sectores retrocedieron frente a marzo y 9 se ubican más de un 33% por debajo de sus máximos de los últimos diez años".

"Nuestra proyección para 2026 empeora: la industria cerraría el año con una caída en torno al 1,9% anual", agrega el mismo informe

El análisis también indica que en el último año "los precios de los bienes industriales van más lento que los costos de producción". "Mientras que los precios industriales avanzaron 23,1% interanual en abril, el IPC general avanzó 32,4% y, en particular, los servicios, crecieron 43,1%"

"Esto genera un efecto sandwich que tensiona a la actividad industrial: costos que presionan por abajo e importaciones y menor consumo por arriba", precisa el estudio el cual advierte que "esto genera una presión creciente sobre la rentabilidad del sector y afecta las decisiones de producción, inversión y empleo".

Señales de menor actividad

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de mayo dejó una señal de que en abril la actividad se volvió a planchar. En términos generales bajó un 9% descontada la inflación. El IVA de un mes es reflejo de la facturación del mes anterior. Si se analiza el componente relacionado con el consumo interno de mayo cayó 2,4%, lo que indica que durante el mes anterior se facturó menos.

Los consultores anticipan una nueva baja del EMAE

Por otro lado, el Índice General de Actividad (IGA) que elabora el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres anticipa que en abril la economía se estancó; les dio cero. Respecto de marzo cayó 0,7% y en el cuatrimestre la merma es del 0,3%.

"La contracción de 0,7% mensual que registró el IGA-OJF para abril sugiere que la actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo, que fue revisada al alza", señala el reporte de Ferreres.

El trabajo dice que "entre los sectores más dinámicos se sigue encontrando a Minas y canteras, a Agricultura y ganadería y a Intermediación financiera, sumando en el cuarto mes un buen resultado para Electricidad, gas y agua".

"En la otra punta, la Industria manufacturera y el Comercio se afianzan como los sectores más rezagados, tanto en abril como en el acumulado de los primeros cuatro meses", señala el reporte.

El mismo agrega que "si bien no esperamos que esta dinámica de marcha a dos velocidades cambie en el corto plazo, deberíamos ver una paulatina mejora de los sectores más golpeados".

En ese sentido, el INDEC dará a conocer el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de abril el próximo 23 de junio.

Luis Caputo se aferra a la "tendencia ciclo"

En el Palacio de Hacienda los funcionarios siguen con la idea de que en breve va a comenzar un período de recuperación. En palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, entraría la economía en un los "mejores 18 meses".

Tras conocerse el dato de la industria, Caputo posteó en redes sociales que "el indicador tendencia-ciclo (más relevante a efectos de analizar tendencias) registró un crecimiento de 0,1% en el caso del IPI y de 0,3% en el caso del ISAC, acumulando 5 y 6 meses consecutivos de variación positiva, respectivamente".