Industriales advirtieron sobre su situación en Diputados: pidieron incentivos, lugar en el Súper RIGI y ley de envases

Representantes de la UIA y la CAME plantearon que "no existe otro país en el mundo que teniendo el entramado industrial de Argentina no lo defienda".

La reforma laboral tuvo un acompañamiento abroquelado del sector industrial en el inicio del año pero, tras su sanción, el escenario de caída del sector no proyecta recuperación, en simultáneo a un drástico crecimiento de las importaciones para el consumo directo. Es por eso que representantes de pymes , de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentaron una serie de propuestas en la Cámara de Diputados . "Si no viene de una ley, que sirva de advertencia para que el Gobierno responda con las herramientas que tenga a su alcance", ilustraron desde la oposición a este medio.

El encuentro informativo se dio en la Comisión de Industria y significó un paso más en el reclamo que distintas ramas del sector llevaron este año a plenarios de Comercio y Pyme , por parte del bloque de Provincias Unidas con el acompañamiento de Unión por la Patria . "No le quedó otra, se vio obligado", dijeron desde uno de estos bloques en referencia al aliado oficialista José Luis Garrido , que convocó este martes a la primera reunión del año de la comisión que preside. " El desafío ahora es que exponga algún funcionario del Gobierno" , retrucaron desde una de las bancadas que impulsan reformas, que ya tiene planificado un calendario de avances hasta antes del receso.

La postura de Unión por la Patria es pedir por el tratamiento de la emergencia pyme , propuesta que obtuvo dictamen en Diputados en octubre del 2025 con con 88 firmas en un plenario de 159 legisladores. En simultáneo, Provincias Unidas trabaja en delinear los proyectos que mayor acompañamiento consigan de habituales aliados oficialistas: un apartado de "Compre Local" en el Súper RIGI, incentivos para facilitar el crédito , precios mínimos en las importaciones para evitar dumping y un programa de desahogo para el endeudamiento . También cuentan con el apoyo de la UIA . "Seguiremos insistiendo, siempre con coherencia", aseguró uno de sus dirigentes a Ámbito.

Las cifras que se presentaron los exponentes en la jornada sintetizaron parte de la urgencia del sector: hubo una baja de 75.399 empleos directos de la industria entre agosto 2023 y febrero del 2026, de una caída total de 240.980 del sector privado. Se estiman que hay 1.200.000 trabajadores industriales en el país, un rubro que "paga salarios que se encuentran 20% del resto de los salarios de la actividad económica", según planteó María Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA.

Cifras UIA 2026

Desde abril del 2025 a marzo de este año hubo una caída del 14% en las importaciones destinadas a producción, contra un 17% de aumento en el mismo período de las importaciones a consumo. En ese marco, también se redujo en un 24% de las exportaciones industriales en el primer trimestre de este año en relación al mismo período del 2011. "No existe otro país en el mundo que teniendo el entramado industrial de Argentina no lo defienda", aclaró.

"La economía ha tenido una leve recuperación, no así la industria que vemos rezagada en comparación a ese crecimiento", sostuvo Bermúdez, quien señaló que se trata de los sectores que mayor emplea generan y que "la producción se estancó en niveles históricos bajos". Así fue que propuso que "la expectativa que hoy se genera en sectores como la minería se traduzca en utilizar la capacidad de todo el entramado productivo que está a la altura de poder proveer a estos proyectos". La UIA también apuntó que el 45% empresas argentinas está atrasada en deuda con impuestos, proveedores, personal o con bancos.

Por su parte, el director de Industria de CAME, Juan Carlos Uboldi, enumeró las medidas urgentes que precisa el sector: "Emergencia productiva, fiscal, financiera, tarifaria; pausar el aumento de tarifas energéticas; moratoria para todas las cadenas que están en situación de cesación de pago y desalentar importaciones en condiciones desiguales". "Tenemos un contrabando desaforado y un comercio informal que ataca a sectores que antes no existían", remarcó y se refirió a la necesidad de regularizar la situación del INTI, cuyo desfinanciamiento afecta al sector tanto por su apoyo tecnológico como por su potestad de homologación.

EMAE UIA

Proyectos del sector industrial

"Tenemos una gran cantidad de distorsiones que otros países no tienen", dijo Bermúdez -de la UIA- en la reunión. Después de mencionar que algunas trabas para la competitividad son los costos energéticos y logísticos, la presión tributaria, la falta de infraestructura básica y la dificultad para obtener crédito, pidió una nueva ley pyme. Algunos de sus puntos claves son:

Alivio y simplificación tributaria.

Reducción del costo laboral asociado al sector industrial.

Programa de plan de pagos y suspensión de embargos para empresas en crisis.

Promoción del desarrollo exportador.

Acciones de promoción al consumo (devolución de un porcentaje del IVA y facilitación documental para acceso al crédito)

A su vez, volvieron a pedir por un proyecto de Gestión Integral de Envases para que establezca se un sistema de procesamiento de envases post consumo, con fines ambientales y productivos. En otro apartado, reclamaron incluir un apartado de intervención de la industria local como proveedores en el Súper RIGI. "La iniciativa de proveedores locales del RIGI tuvo un alcance limitado", desarrolló un documento de la UIA, en donde aseguraron que "el RIGI contiene un mecanismo para saltear el cupo de inversión obligatorio orientada a proveedores locales".