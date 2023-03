Un banquero avaló el canje de deuda en pesos: "Va a ser exitoso"

"El canje va a ser exitoso y está bien plantearlo porque si no hubiera un canje y el Tesoro se viera obligado a pagar todo lo que vencía en lugar de tener proyectado el 100%, la inflación se disparaba aún más ", señaló.

"Trato de pensar como país y no como partido político. Hay una suposición de que el Gobierno actual no va a volver a ganar las elecciones y, en ese contexto, los que creen que pueden ganar están enojados porque creen que les patearon el problema. Ahora, si miro la Argentina de hoy, si no hubiera un canje, cada vez los plazos de refinanciación de las deudas del Tesoro hubieran sido cada vez más cortas" dijo y se cuestionó: "Entonces pregunto ¿Quién tiene el problema? Lo tenemos los argentinos".