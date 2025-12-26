Vacaciones 2026: una familia tipo necesita casi $4 millones para viajar a un destino nacional + Seguir en









Un informe trazó una comparación con el turismo internacional, que se volvió más accesible en comparación con el doméstico en los últimos dos años.

Un informe reveló el costo de unas vacaciones dentro del país y en el exterior.

Una familia tipo debe disponer de $3.880.488 en promedio para irse de vacaciones en la segunda quincena de enero a destinos nacionales, que equivale a 2,38 veces el salario medio, mientras que para turismo internacional debe disponer de $10.334.454, lo que equivale a 6,10 veces el salario medio, según un informe de la UADE.

Sin embargo, el poder adquisitivo del turismo se mantuvo prácticamente constante entre enero del 2025 y enero del 2026, ya que la relación entre costo de viaje y salario no varió respecto del mismo período del año anterior.

El análisis, a cargo del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) resaltó que la capacidad de las familias para financiar un viaje se mantuvo estable respecto al período anterior. Asimismo, el turismo interno continúa siendo una opción de consumo que resiste cambios en precios y salarios.

Aerolineas Argentinas vuelos turismo Depositphotos El valor de los destinos nacionales e internacionales para 2026 En lo que respecta a destinos nacionales, Cariló es el más caro — un valor de $10.665.172— y el que mostró mayor variación (+3,75%). De hecho, una familia tipo necesita un presupuesto cinco veces más grande que el que dispondría para una vacación en Villa Gesell.

Le sigue Pinamar, con una variación interanual del 3,62% y un costo de $8.026.847, mientras que Mar de las Pampas completa el podio, con un aumento del 3,37% y un valor de $4.848.778. Sin embargo, estos valores no reflejan la totalidad de los gastos que hace una familia, aunque sí permite comparar los distintos destinos turísticos y ordenarlos según su nivel de accesibilidad.

En tanto al turismo internacional, los viajes son 2,7 veces más caros que los domésticos, con una variación promedio de 4,18% entre los destinos analizados, entre los que destacan Nueva York, Madrid y Rio de Janeiro. Aunque sobresalen algunos datos curiosos, como que el costo de las vacaciones en Cariló es el mismo que en Miami; y que el esfuerzo económico de viajar a Santiago de Chile es menor que 13 de los 25 destinos nacionales analizados. Asimismo, un cuadro que muestra el RIPTE medido en dólares al tipo de cambio oficial, que ilustra la evolución del poder adquisitivo del salario en Argentina respecto al turismo internacional, se incrementó en casi el 50%. Esto provocó que los destinos turísticos internacionales se vuelvan relativamente más accesibles respecto de los domésticos, aunque se trata de un fenómeno sensible a eventuales correcciones cambiarias o aceleraciones inflacionarias, las cuales podrían revertir rápidamente la ganancia de poder adquisitivo medida en moneda extranjera. ineco informe ripte dolares turismo Figura 1: Evolución del RIPTE medido en dólares. Fuente Instituto de Economía de UADE (INECO) en base BCRA (2025) y MTEySS (2024).

