Presupuesto 2026 EN VIVO: el Senado votará por capítulo, en una sesión extensa que debate la ley de leyes

Presupuesto 2026: alerta en provincias por el posible desfinanciamiento de las escuelas técnicas y agrotécnicas

Por David Correa

El Gobierno logró la media sanción en Diputados de su proyecto de Presupuesto 2026 y pese a que se rechazó el artículo 75 que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, persiste un artículo que modifica y desfinancia a las escuelas técnicas y agrotécnicas del país. De subsistir esta iniciativa al momento de tratarse en el Senado estaría en riesgo que continúen funcionando cerca de 1.700 establecimientos en todo país, cuya presencia va desde la Puna jujeña hasta los lugares más fríos del sur argentino.

tecnica Las escuelas técnicas y agrotécnicas cumplen un rol clave en todo el país.

Según el último informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que tuvo acceso Ámbito, el proyecto de Presupuesto que tratará el Senado en los próximos días revela modificaciones estructurales que, de aprobarse, modificarían pilares legales vigentes en materia educativa.

Por ejemplo, se advierte un recorte profundo del 93% sobre el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) proyectado para 2026, frente a lo ejecutado en 2023. Además, profundiza el vaciamiento del fondo que, pese a estar vigente por ley, tuvo una ejecución del 10,8% en 2025 y se prevé ejecutar el 3,5% el año próximo. "En los hechos, el Gobierno elimina el Fondo", afirma el análisis.

