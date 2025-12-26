Presupuesto 2026 EN VIVO: el Senado votará por capítulo, en una sesión extensa que debate la ley de leyes
La Cámara alta sesionará este viernes con la ley de leyes como principal temática. El oficialismo busca aprobar el proyecto, que llegó al recinto sin el capítulo que derogaba las leyes de financiamiento universitario y Discapacidad.
La sesión promete ser extensa, dada la amplia cantidad de oradores con la que contará, ya que solo dos bancas no fueron ocupadas. En detalle, el debate legislativo será por capítulo y pondrá especial foco en dos de ellos de la ley de leyes: el 11 y el 30.
El primero de los mismos - que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario - fue rechazado por la Cámara de Diputados la semana pasada.
Por su parte, el artículo 30 propone derogar normas que fijan mínimos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología, se convirtió en el eje de una discusión que amenaza con trabar el avance del proyecto.
La votación en el Senado con el fin de aprobar la ley de leyes se llevará a cabo por capítulo. Por tal motivo, ser especula con una extensa sesión, ya que además hay una numerosa cantidad de senadores.
Natalia Gadano y José María Carambia, los únicos dos ausentes en la sesión
Los senadores representantes peronistas por la provincia de Santa Cruz son los únicos que no ocuparon sus bancas en la sesión de este viernes, en la cual se debate el Presupuesto 2026.
Representantes del Ejecutivo presentes en el debate por el presupuesto 2026
Fuentes de Ámbito en el Congreso informaron que Diego Santilli está trabajando en el Senado junto a Patricia Bullrich para alcanzar el acompañamiento en la votación en general del Presupuesto 2026, y en particular del artículo 30.
También se encuentran Ignacio Devitt y Lule Menem, según informaron. Todos expectantes por la aprobación de la ley de leyes.
Juró Enzo Fullone, el reemplazo de Lorena Villaverde en el Senado
Enzo Fullone, extitular de Vialidad y empresario, juró este viernes en la sesión del Senado de la Nación que tiene como principal eje de debate el presupuesto 2026. El representante de La Libertad Avanza reemplazará a Lorena Villaverde en su banca.
Fullone llega al Senado en un momento de alta tensión en el oficialismo nacional. Su rol dentro del bloque y su capacidad de articulación con otros actores del mundo privado, la juventud provincial y su cercanía con Tortoriello serán claves para su rol en la cámara alta, pero también en el reordenamiento libertario, que empieza a tomar forma a partir de la renuncia de la diputada que nunca llegó a ser senadora.
Presupuesto 2026: alerta en provincias por el posible desfinanciamiento de las escuelas técnicas y agrotécnicas
Por David Correa
El Gobierno logró la media sanción en Diputados de su proyecto de Presupuesto 2026 y pese a que se rechazó el artículo 75 que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, persiste un artículo que modifica y desfinancia a las escuelas técnicas y agrotécnicas del país. De subsistir esta iniciativa al momento de tratarse en el Senado estaría en riesgo que continúen funcionando cerca de 1.700 establecimientos en todo país, cuya presencia va desde la Puna jujeña hasta los lugares más fríos del sur argentino.
Según el último informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que tuvo acceso Ámbito, el proyecto de Presupuesto que tratará el Senado en los próximos días revela modificaciones estructurales que, de aprobarse, modificarían pilares legales vigentes en materia educativa.
Por ejemplo, se advierte un recorte profundo del 93% sobre el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) proyectado para 2026, frente a lo ejecutado en 2023. Además, profundiza el vaciamiento del fondo que, pese a estar vigente por ley, tuvo una ejecución del 10,8% en 2025 y se prevé ejecutar el 3,5% el año próximo. "En los hechos, el Gobierno elimina el Fondo", afirma el análisis.
Presupuesto 2026: Mayans aseguró que la oposición tiene los votos y cuestionó el tratamiento exprés en el Senado
En la antesala del debate por el Presupuesto 2026 en el Senado de la Nación, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, afirmó que la oposición llegó a la sesión con el número necesario de legisladores para avanzar en el tratamiento y anticipó una jornada extensa, atravesada por fuertes cuestionamientos al oficialismo.
El senador formoseño sostuvo que habrá asistencia completa de su espacio y advirtió sobre el alcance institucional y económico del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
“Creo que no nos va a faltar nadie. Por hoy, creo que estamos con el tanque lleno. Con asistencia perfecta”, afirmó Mayans, al remarcar que la oposición contaba con los votos suficientes para dar la discusión en el recinto.
Entre las proyecciones del Presupuesto 2026, el Gobierno estipula un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año, objetivo que implicaría un fortalecimiento del peso nacional.
Tras más de un mes de negociaciones con las provincias, busca sancionar su redacción de Presupuesto 2026, para interrumpir dos años consecutivos sin ley presupuestaria.
El proyecto de ley de Inocencia Fiscal, que recibió media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada como parte del paquete de reformas tributarias impulsado por el Gobierno, ingresa este viernes desde las 12 al Senado para su tratamiento. La iniciativa plantea una modificación de fondo en el vínculo entre el fisco y los contribuyentes, con efectos relevantes sobre el uso de los llamados “dólares del colchón”, el Impuesto a las Ganancias, el pago de multas y los esquemas de moratoria por deudas impositivas, entre otros aspectos centrales.
Desde el oficialismo presentaron la propuesta como un instrumento orientado a reducir la conflictividad fiscal y estimular la formalización de ahorros no declarados.
Si bien el texto no incorpora de manera explícita un régimen de blanqueo de capitales, sí introduce cambios en normas tributarias y penales que limitaron el accionar persecutorio del Estado en situaciones de evasión de menor cuantía, con el objetivo de redefinir los criterios de control y sanción.
El Ejecutivo mide fuerzas en el Congreso y apuesta al Presupuesto como señal de gobernabilidad
Por Cecilia Camarano
El Gobierno transita el debate del Presupuesto 2026 con una atención que va más allá del trámite legislativo. En la Casa Rosada interpretan la discusión en el Congreso como un test de gobernabilidad y una instancia central para validar su hoja de ruta económica de cara al próximo año. La sesión del Senado, convocada en la recta final de diciembre, se convirtió en el objetivo prioritario del Ejecutivo para cerrar el año con una señal de orden político.
Presupuesto 2026: el artículo 30 vuelve a poner a la educación en el centro de la pelea
El Senado entra este viernes en una jornada decisiva para el tratamiento del Presupuesto 2026, con un foco que excede las cifras generales y se concentra en un punto específico del articulado. Como anticipó Ámbito, artículo 30 propone derogar normas que fijan mínimos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología, se convirtió en el eje de una discusión que amenaza con trabar el avance del proyecto y reabrir una disputa política de fondo.
Parada clave del Gobierno en el Senado: se define el futuro del Presupuesto 2026
Desde las 12 horas del viernes 26 de diciembre, el Gobierno nacional tendrá una sesión determinante en el Senado para su proyección política y financiera. Tras más de un mes de negociaciones con las provincias, busca sancionar su redacción de Presupuesto 2026, para interrumpir dos años consecutivos sin ley presupuestaria. Además, incluye en el debate el proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, que contempla una reforma del Régimen Penal Tributario y una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias.
