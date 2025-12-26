Murió Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure + Seguir en









Bamonte tocó en una serie de álbumes, desde "Wish" de 1992 hasta "Bloodflowers" de 2000 para luego dejar la banda en 2005 y volver en 2022.

La banda despidió a Bamonte con un mensaje en su web oficial.

Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, falleció a los 65 años. La noticia fue anunciada hoy temprano (26 de diciembre) con un anuncio en el sitio web oficial de la banda, que confirmó que su "gran amigo y compañero de banda" había fallecido "después de una breve enfermedad en casa durante la Navidad".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y sumamente creativo, 'Teddy' fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, decía el homenaje. “Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”.

El paso de Perry Bamonte por The Cure Nacido como Perry Archangelo Bamonte en Londres el 3 de septiembre de 1960, inicialmente se convirtió en miembro del equipo de gira de The Cure en 1984, después de que su hermano Daryl fuera designado como su manager de gira, y luego se convirtió en el técnico de guitarra y asistente personal del líder Robert Smith.

Cuando el tecladista Roger O'Donnell dejó la banda en 1990, Bamonte se convirtió en miembro de tiempo completo de The Cure, tocando la guitarra y los teclados (había aprendido esto último de la hermana de Smith, Janet), así como el bajo de seis cuerdas y la percusión en ocasiones.

Tocó en una serie de álbumes, desde "Wish" de 1992 hasta "Bloodflowers" de 2000, antes de ser despedido en 2005. Se unió a la banda Love Amongst Ruin en 2012 junto a miembros de Placebo y la banda de Julian Cope, antes de reconectarse con The Cure para su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019 .

Se reincorporó oficialmente a la banda en 2022, participando en toda la gira "Shows Of A Lost World", incluyendo su concierto más reciente en el Troxy de Londres en noviembre de 2024, inmortalizado en la película del concierto "The Show Of A Lost World" . Sin embargo, no colaboró en el álbum final, "Songs Of A Lost World", ya que la grabación se completó antes de su regreso. Bamonte tenía previsto formar parte de la serie de fechas de The Cure en el Reino Unido y Europa en 2026, incluidos espectáculos al aire libre como cabezas de cartel en Manchester, Cardiff, Dublín, Belfast, Edimburgo y Berlín, y espacios en festivales en el Isle Of Wight Festival, Primavera Sound Barcelona, Rock Werchter, Open'er, Øya y Rock En Seine.

Temas Música