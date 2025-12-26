El dólar oficial minorista cotiza a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1,485 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 26 de diciembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 26 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubica en $1.451.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 26 de diciembre
El dólar blue cotiza a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 26 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.532,59 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,2%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 26 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.487,50 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.539,17, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.737, según Binance.
