Ramiro Castiñeira pronosticó una lluvia de dólares y un crecimiento económico para 2026

El economista compartió una visión optimista sobre el futuro del país, y advirtió cuál será el principal motor para la recuperación.

Por qué Argentina podría crecer en 2026, según este economista.

El economista Ramiro Castiñeira planteó un panorama positivo para la economía en 2026, y aseguró que Argentina “está atravesando un cambio de paradigma”. Su análisis implica dejar atrás fallidas políticas como el cepo cambiario, emisión monetaria y el gasto público.

Por el contrario, sugirió mirar hacia otra dirección: “Estamos caminando por pasto pisado de lo que está haciendo Occidente. El resto de Occidente no tiene inflación, está creciendo, está preocupado por el nivel de reservas de su Banco Central y por aumentar las exportaciones. Ese es el nuevo escenario de Argentina“.

En una entrevista por TV Pública, el economista, integrante del equipo de asesores del presidente Javier Milei, aseguró que el 2026 será un período de desaceleración en materia de precios, con expectativas de un dígito mensual o hasta 15% anual en el sector privado. Asimismo, proyectó que el 2025 cerrará con una inflación en torno al 30%.

”Argentina después de 15 años vuelve a crecer", añadió el analista, quien anticipó una proyección de PBI en torno al 3 al 4%. Además, explicó que el mayor beneficio será la reaparición del crédito ya que, al tener las cuentas públicas en equilibrio, el Estado deja de “chuparse el ahorro de los argentinos” para financiar el déficit.

Cuál será el motor que transformará la economía en 2026 El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) será “el principal vehículo” que permitirá atraer capitales masivos en sectores estratégicos como la energía y la minería, según Castiñeira.

dolares billetes Según Castiñeira, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) será “el principal vehículo” que permitirá atraer capitales masivos en sectores estratégicos como la energía y la minería. Por otra parte, el economista reveló que ya existen proyectos aprobados por un total de u$s25.000 millones, los cuales están enfocados primordialmente en el sector energético, incluyendo petróleo y gas. Mientras tanto, aseguró que hay otros u$s38.000 millones en proyectos que actualmente se encuentran en etapa de evaluación, con la mira puesta en la minería. “Van a tener su propio Vaca Muerta en minería”, afirmó sobre provincias como San Juan, Salta y Catamarca, que serán las más beneficiadas. En cuanto a la competitividad, el especialista remarcó que el Gobierno tiene como objetivo igualar las condiciones de Argentina con sus vecinos —Uruguay, Chile y Paraguay—, quienes no tienen retenciones ni impuestos a las ganancias.

