Boom de metales preciosos: el oro y la plata rompen récords históricos impulsados por tensiones geopolíticas

Los metales preciosos registran alzas extraordinarias este viernes, con la plata acumulando un salto del 158% en el año. La incertidumbre sobre la política monetaria de EEUU, el conflicto con Venezuela y la debilidad del dólar alimentan la demanda de activos refugio.

El oro y la plata se beneficiaron del riesgo geopolítico desatado por las tensiones entre EEUU y Venezuela.

La plata alcanzó este viernes los u$s75 por onza por primera vez en su historia , en una jornada en la que también el oro y el platino tocaron máximos récord , impulsados por apuestas especulativas , expectativas de nuevos recortes de tasas en EEUU y el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas.

El oro spot avanza 0,8% hasta los u$s4.522,89 la onza, después de marcar un pico diario de u$s4.530,60. Los futuros del metal para entrega en febrero treparon 0,9% a u$s4.545,10. Por su parte, la plata spot sube 4,4% a u$s75,02 la onza, tras registrar un máximo histórico de u$s75,14.

El oro protagonizó un fuerte repunte este año, con su mayor suba anual desde 1979 . El rally se explica por la relajación monetaria de la Reserva Federal (Fed) , la incertidumbre geopolítica, la demanda sostenida de bancos centrales, el crecimiento de las tenencias en ETF y el proceso de desdolarización globa l.

La plata superó ampliamente al oro en términos de rentabilidad : acumula un salto del 158% en lo que va del año, contra una ganancia del 72% del metal amarillo. Los déficits estructurales de oferta, su inclusión en la lista de minerales críticos de EE.UU. y la fuerte demanda industrial explican su performance .

Dado que los operadores anticipan dos bajas de tasas en Estados Unidos para el próximo año, los activos que no pagan intereses como el oro seguirían bien posicionados en un contexto de política monetaria laxa.

Metales utilizados en la fabricación de catalizadores para automóviles alcanzaron precios históricos, como el platino y el paladio.

Venezuela en el centro del conflicto

Según analistas, el oro y la plata se beneficiaron del riesgo geopolítico desatado por las tensiones entre EEUU y Venezuela. Washington desplegó en los últimos meses un importante dispositivo militar en el Caribe y estableció un bloqueo naval petrolero contra Caracas, a la que acusa de financiar el "narcoterrorismo". Venezuela, por su parte, denuncia un intento de derrocar al presidente Nicolás Maduro y arrebatarle sus riquezas.

El dólar y los bonos del Tesoro estadounidense, que tradicionalmente compiten con los metales preciosos como activos refugio, perdieron atractivo este año. La incertidumbre vinculada a la presidencia de Donald Trump contribuyó en gran medida a este debilitamiento, reforzado últimamente por la perspectiva de nuevas bajas de tasas de la Fed, que restarían incentivo al billete verde.

Los inversores también miran con preocupación la deuda pública de las grandes economías y una posible burbuja en el sector de inteligencia artificial. Todas estas incógnitas impulsan no solo al oro y la plata, sino también a otros metales, ya que muchos consideran prudente diversificar sus carteras.

Platino y paladio también brillan

El platino spot saltó 5,35% hasta los u$s2.384,85 la onza, tras tocar un máximo histórico de u$s2.448,25, mientras que el paladio ganó 6,26% a u$s1.833,07, después de alcanzar en la sesión previa un pico de tres años. Todos los metales preciosos se encaminaban hacia ganancias semanales.

El platino y el paladio, utilizados en catalizadores automotrices, se revalorizaron por la escasez de oferta, la incertidumbre arancelaria y la rotación de la demanda de inversión desde el oro. El platino acumula una suba del 160% y el paladio de más del 90% en lo que va del año.

El cobre también superó un umbral histórico, por encima de u$s12.000 la tonelada. Este metal, al igual que el platino, se vio impulsado por el temor a aranceles estadounidenses, que hasta ahora se han evitado.