Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 26 de diciembre

El mercado proyecta subas del dólar y la inflación cercanas al 20% en 2026, pero no descarta riesgo de aceleración

El sector privado mejoró sus expectativas para el dólar y la inflación de 2026, a partir de la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas y el impacto positivo que eso generó en los mercados financieros. Sin embargo, existe dispersión entre las distintas estimaciones y no se descarta el riesgo de una aceleración.

Según un relevamiento de la consultora LatinFocus, la proyección de consenso para el tipo de cambio oficial mayorista al finalizar 2026 es de $1.746. Esto implicaría un avance anual del 20,3% tomando como referencia el valor actual de $1.451.

