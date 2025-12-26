SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
26 de diciembre 2025 - 09:25

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 26 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar enfrenta las últimas tres ruedas del año, antes del debut de las nuevas bandas cambiarias. El martes, el tipo de cambio mayorista cerró a $1.451 para la venta. Por su parte, el dólar blue se sostuvo en los $1.505. La expectativa estará puesta en si la cotización oficial se acerca un poco más al techo de la banda o se mantiene.

En tanto, tras una sesión reducida el miércoles, las acciones y bonos argentinos volverán a cotizar en una rueda habitual este miércoles. Ocurre luego de un año muy volátil, en el cual el S&P Merval acumuló un alza de apenas 24%, es decir, por debajo de la inflación. Este viernes, la atención de la city pasará por el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado.

Live Blog Post

El mercado proyecta subas del dólar y la inflación cercanas al 20% en 2026, pero no descarta riesgo de aceleración

El sector privado mejoró sus expectativas para el dólar y la inflación de 2026, a partir de la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas y el impacto positivo que eso generó en los mercados financieros. Sin embargo, existe dispersión entre las distintas estimaciones y no se descarta el riesgo de una aceleración.

Según un relevamiento de la consultora LatinFocus, la proyección de consenso para el tipo de cambio oficial mayorista al finalizar 2026 es de $1.746. Esto implicaría un avance anual del 20,3% tomando como referencia el valor actual de $1.451.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Wall Street opera con retrocesos leves en el premarket, en un mercado con baja liquidez por las fiestas

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este viernes, luego de haber tocado su techo histórico el miércoles de Nochebuena. Por su parte, las bolsas asiáticas alcanzaron su máximo en seis semanas el viernes y el vertiginoso repunte de los metales preciosos no mostró señales de moderación.

Los mercados de Australia, Hong Kong y la mayor parte de Europa se encuentran cerrados el viernes, por lo que se espera un bajo nivel de liquidez en los mercados globales.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Boom de metales preciosos: el oro y la plata rompen récords históricos impulsados por tensiones geopolíticas

Metales oro plata precio cotización

La plata alcanzó este viernes los u$s75 por onza por primera vez en su historia, en una jornada en la que también el oro y el platino tocaron máximos récord, impulsados por apuestas especulativas, expectativas de nuevos recortes de tasas en EEUU y el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas.

El oro spot avanza 0,8% hasta los u$s4.522,89 la onza, después de marcar un pico diario de u$s4.530,60. Los futuros del metal para entrega en febrero treparon 0,9% a u$s4.545,10. Por su parte, la plata spot sube 4,4% a u$s75,02 la onza, tras registrar un máximo histórico de u$s75,14.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El S&P Merval tuvo un año muy volátil y selectivo: acciones alternaron subas de hasta 65% y bajas de hasta 40%

Por Gonzalo Andrés Castillo

A pocos días de terminar el 2025, la conclusión sobre el desempeño de las acciones argentinas de este año es bastante clara para los especialistas de la city: fue un ciclo complicado y volátil muy influenciado por aspectos políticos y económicos más que por expectativas.

Específicamente, el índice S&P Merval avanzó apenas un 24% en pesos desde enero, mientras que en dólares acumula una caída del 5%, ubicándose en torno a los 2.000 puntos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Superávit récord: la balanza comercial energética de 2025 se acerca a los u$s7.000 millones

La balanza energética volvió a consolidarse como uno de los principales motores del frente externo argentino. En noviembre, el sector registró un superávit de u$s858 millones, lo que explicó el 34% del saldo positivo total de la balanza comercial del mes. Según Nadin Argañaraz, el resultado se apoyó en exportaciones por u$s1.008 millones y en importaciones contenidas, que totalizaron apenas u$s149 millones.

Con este desempeño, en los primeros once meses del año la balanza energética acumuló un saldo positivo de u$s6.911 millones, lo que representa una mejora de u$s2.061 millones frente al mismo período de 2024, cuando el superávit había sido de u$s4.850 millones. El dato confirma el cambio estructural que atraviesa el sector, impulsado por mayores volúmenes exportados y una menor dependencia de importaciones.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Argentina tiene los salarios en dólares más altos de la región, lo que podría limitar el impacto de la reforma laboral

Por Carlos Lamiral

ENERGIA MINERIA PETROLEO.jpg

Recientemente, al cierre del encuentro anual que lleva a cabo el Grupo Techint con las pequeñas y medianas empresas de su cadena de valor, el empresario Paolo Rocca dialogó con la senadora Patricia Bullrich sobre la reforma laboral. Allí le pasó el micrófono a los asistentes. Un empresario tomó la palabra y le reclamó a la exministra de Seguridad: “Tienen que igualar las condiciones con los países de la región, pero contra China no se puede, porque no se puede competir contra un Estado”.

Los empresarios argentinos perciben, con justa razón, que tienen costos mucho más elevados que sus pares del Mercosur, pero respecto de ello no están muy preocupados, porque suponen que con las leyes y los impuestos estarían en condiciones de competir.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Exportaciones suben 9,5% interanual, lideradas por un crecimiento de la región pampeana

El clima de expectativas por el superávit comercial y las proyecciones en la balanza energética no sólo pronostican un saldo positivo para la Argentina de cara al 2026, sino que ya repercuten en un alza en en las exportaciones este mismo año: desde enero a noviembre las ventas al exterior alcanzaron u$s79.592 millones, un 9,5% más comparando el mismo periodo de 2024.

Durante 2025, las exportaciones totalizaron 132,2 millones de toneladas lo que representa un crecimiento del 13,8% interanual. En contraste, los precios promedio de exportación se redujeron un 3,7%.

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

