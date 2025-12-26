Los bonos en dólares avanzan, el riesgo país supera los 580 puntos básicos tras el feriado de Navidad + Seguir en









Durante el 25 de diciembre no hubo operaciones, y el 24 sucedió una rueda con poco volumen por la ausencia de inversores institucionales y de algunos grandes operadores.

Vecteezy

Los bonos en dólares avanzan en la última rueda de la semana, luego de lo que fue el feriado del 25 de diciembre por Navidad, y una rueda más corta y sin volumen durante el 24 de diciembre, vísperas de Noche Buena.

En Nueva York, los títulos soberanos argentinos anotan mayoría de subas y trepan hasta 0,3% de la mano del Bonar 2029, seguido por el Bonar 2041 (0,2%). A contramano, el Bonar 2030 y el Global 2030 retroceden. En este contexto, el riesgo país se ubica en torno a los 581 puntos básicos.

En tanto, los ADRs operan con mayoría de bajas este viernes y caen hasta 0,9% de la mano de Pampa Energía y Banco Macro. En contraste, Grupo Financiero Galicia trepa 0,4%.

A nivel local, el S&P Merval trepa 0,1% a 3.123.872,45 puntos, mientras que su contraparte en dólares cae 0,3% a 2.037,35 puntos, ante la variación de los dólares financieros.

Las acciones anotan mayoría de subas y escalan hasta 1,6% lideradas por Loma Negra; Central Puerto (+1,3%) y Banco BBVA (+1,1%). En el otro extremo, Bolsas y Mercados Argentinos pierde 1%.

Cómo le fue a la renta variable durante 2026 El índice S&P Merval avanzó un 24% en pesos desde enero, mientras que en dólares acumula una caída del 5%, ubicándose en torno a los 2.000 puntos. Según Bloomberg, el mejor retorno del año lo obtuvo Central Puerto (CEPU), que se revalorizó un 65%, impulsada por una mejora en la visibilidad de flujos y un entorno regulatorio algo más predecible. En segundo lugar, se ubicó Transener (TRAN), cuyas acciones subieron un 52%, principalmente por su rol estratégico dentro del sistema energético y por la expectativa de una mayor normalización del esquema tarifario. Completó el podio Loma Negra (LOMA), con un avance del 37%. Del lado de los perdedores, se destacaron Sociedad Comercial del Plata (COME) que se desplomó un 40% en la bolsa local por la mayor volatilidad y el menor apetito por estructuras diversificadas. Luego apareció Ternium (TXAR), con casi un 19% de baja, dado un menor dinamismo de la actividad industrial y precios internacionales más débiles. Por último, se ubicó Metrogas (METR), con una caída del 7%.