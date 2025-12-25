El turismo se concentra en pocas provincias: cuatro explican más del 60% de las noches

Los datos oficiales muestran algunas sorpresas en los destinos más elegidos del país. Asimismo, especialistas remarcan el potencial que tienen provincias poco turísticas hasta el momento.

El turismo en Argentina se encuentra concentrado en unas pocas localidades, en un contexto adverso para el sector debido al encarecimiento en dólares que tuvo el país desde que Javier Milei es presidente. Aun así, los datos oficiales muestran algunas sorpresas en el peso de algunas provincias que no suelen estar en el radar a la hora de repasar los destinos más solicitados.

Un informe de Fundar, realizado en base a datos del INDEC y la Secretaría de Turismo, remarcó que entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro concentran más del 60% de las pernoctaciones , tanto de argentinos como de extranjeros. Dentro de estas provincias, el trabajo destacó a los balnearios de la Costa Atlántica, a las sierras y la capital cordobesa y a Bariloche como los lugares más visitados.

El top 10 de las jurisdicciones más turísticas lo completan Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz y Santa Fe. Dentro de ellas se destacan, además de algunas capitales, Puerto Iguazú, San Martín de los Andes, El Calafate y Rosario.

En el otro extremo, La Rioja, Formosa y Catamarca son las provincias con menor recepción . "En conjunto no alcanzan a representar el 1% de las pernoctaciones, lo que refleja un bajo desarrollo de la infraestructura turística", señaló Fundar.

El potencial de provincias poco turísticas y el llamativo dato de Santiago del Estero

Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo Sostenible y co-autor del mencionado informe, sostuvo que esas provincias tienen "un gran potencial por desarrollar". "La Rioja y Catamarca con tremendos paisajes andinos y de valles, y Formosa con paraísos de biodiversidad como el Bañado La Estrella", ejemplificó.

Un dato que sorprendió fue que Santiago del Estero goza de un mayor número de pernoctaciones que Tierra del Fuego. Al respecto, Schteingart señaló dos causas: 1) la fortaleza de Termas de Rio Hondo, fundamentalmente en vacaciones de invierno y 2) los partidos de fútbol jugados en el moderno estadio Madre de Ciudades.

Si se tiene en cuenta solo a los turistas extranjeros, el relevamiento reflejó que CABA es el principal destino, elegido por el 59% de los visitantes del exterior. Entre dicho distrito, Mendoza, Bariloche, Calafate, Puerto Iguazú, Ushuaia, Salta, Córdoba, Rosario y San Martín de Los Andes representan el 91% de las pernoctaciones de los no residentes en Argentina.

Los números aparecen en una situación muy compleja para el turismo receptivo, que va camino a cerrar su peor año desde 2006. En ese marco, en los últimos dos años cerraron 460 empresas hoteleras y se destruyeron 5.469 empleos formales en el sector.

Bajo este escenario, la secretaría de Turismo decidió recientemente no renovar el convenio que tenía para proveerle información al INDEC, desde hace más de 20 años. Por ende, el Instituto resaltó en un comunicado de prensa que “las estadísticas de turismo internacional con base en el registro de movimientos migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones no tendrán modificaciones", pero que "en cambio, se reformulará la operación de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)".