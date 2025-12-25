Alquileres de verano: revelaron cuáles son los cinco destinos más elegidos para vacacionar en la Argentina

Un relevamiento muestra un fuerte anticipo en la demanda de propiedades temporarias rumbo a la temporada 2026.

Con la llegada del verano, el interés por alquileres temporarios en Argentina registró un fuerte salto y creció cerca de 50%. Según un informe, Mar del Plata lidera el ranking de destinos más buscados, en un escenario marcado por la anticipación de los viajeros y altas temperaturas previstas.

Como ocurre cada verano, el alquiler temporario se consolida como la alternativa preferida para las vacaciones. Un informe de Mercado Libre Inmuebles destaca que el crecimiento más pronunciado se dio durante los meses de octubre y noviembre , lo que refleja una mayor planificación anticipada por parte de los viajeros, en un contexto económico que obliga a definir gastos con mayor previsión.

Dentro del ranking general, Mar del Plata se mantiene como el destino más buscado por los usuarios, reafirmando su lugar como principal punto turístico de la Costa Atlántica . No obstante, el abanico de opciones elegidas combina balnearios tradicionales , escapadas cercanas y centros urbanos , lo que muestra una diversificación en las preferencias.

Los cinco destinos que lideran las búsquedas son: Mar del Plata , Pinamar , Capital Federal , Villa Gesell y Tigre . El Top 10 se completa con San Bernardo , Pilar , Mar Azul , Costa Esmeralda y Mar de las Pampas , una lista que equilibra playas clásicas con barrios privados y zonas de quintas para estadías cortas.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que Buenos Aires será una de las regiones con temperaturas más elevadas durante la temporada 2026 , junto con provincias como San Luis , un factor que también influye en la elección de destinos y en la demanda de alquileres temporarios.

Pinamar.jpg Pinamar continúa siendo un destino de referencia para vacacionar.

Pocas provincias concentran la mayor parte del turismo nacional

El turismo en Argentina presenta un alto nivel de concentración geográfica, en un contexto desafiante para el sector por el encarecimiento en dólares que atraviesa el país desde la asunción de Javier Milei. Aun así, los datos oficiales muestran que algunas provincias concentran la mayor parte de la actividad.

Un informe elaborado por Fundar, en base a datos del INDEC y la Secretaría de Turismo, señaló que la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro explican más del 60% de las pernoctaciones, tanto de turistas argentinos como extranjeros. Dentro de ese grupo se destacan los balnearios de la Costa Atlántica, las sierras y la capital cordobesa y Bariloche.

El Top 10 de las jurisdicciones más turísticas se completa con Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz y Santa Fe. Allí sobresalen destinos como Puerto Iguazú, San Martín de los Andes, El Calafate y Rosario, además de algunas capitales provinciales.

En el extremo opuesto, La Rioja, Formosa y Catamarca aparecen como las provincias con menor recepción turística. “En conjunto no alcanzan a representar el 1% de las pernoctaciones, lo que refleja un bajo desarrollo de la infraestructura turística”, advirtió Fundar.