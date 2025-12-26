Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 26 de diciembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cotiza a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubica en $1.451.

El dólar blue cotiza a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.532,59 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,2% .

El dólar MEP opera a $1.487,50 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8% .

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.539,17, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.737, según Binance.