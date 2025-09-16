Viajar al exterior con dólares: lo que tenés que tener en cuenta antes de salir del país

Salir del país con dólares en efectivo genera dudas frecuentes entre los viajeros. Con el aumento del turismo y los cambios en la normativa cambiaria, resulta clave conocer cuáles son los límites permitidos y las mejores formas de administrar el dinero durante un viaje internacional.

Los organismos oficiales establecieron topes claros para quienes cruzan fronteras con divisas. A eso se suman las opciones electrónicas, como las tarjetas de crédito y débito , que hoy cumplen un rol central. Así, los turistas cuentan con distintas herramientas para evitar inconvenientes al momento de pagar en el exterior.

Retirar dolar en cajeros del exterior implica conocer límites, costos y reglas, claves para administrar el dinero de forma segura en cada viaje.

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , el organismo que reemplazó a la AFIP, cada adulto puede llevar hasta 10.000 dólares en efectivo al salir de Argentina, mientras que los menores de 18 años tienen un límite de 5.000 dólares . Superar esos montos implica declararlos y justificar su origen ante las autoridades aduaneras.

Este límite no solo rige para viajes de turismo, sino también para quienes viajan por negocios o visitas familiares. El objetivo de la medida es controlar el flujo de divisas, reducir riesgos de lavado de dinero y garantizar un registro más claro de las operaciones.

ARCA recordó además que cualquier suma superior debe declararse en un formulario específico. El incumplimiento de esta norma puede derivar en sanciones económicas y en la retención temporal del dinero. Por eso, es fundamental organizar con anticipación qué parte del presupuesto se lleva en efectivo y qué parte se mueve por medios electrónicos.

En este contexto, muchos viajeros optan por combinar efectivo con medios digitales. De esa manera, logran seguridad y flexibilidad, además de cumplir con las reglas establecidas por el organismo recaudador.

Las tarjetas pueden ser tus aliadas: qué hacer para que funcionen sin problemas

De acuerdo con los expertos las tarjetas de débito y crédito permiten retirar moneda extranjera en cajeros automáticos fuera del país. Sin embargo, existen topes, recargos y costos que es clave tener en cuenta antes de utilizarlas en un viaje internacional.

Para evitar bloqueos, conviene avisar al banco sobre el destino y las fechas del viaje. Además, resulta útil llevar más de una tarjeta y habilitar las notificaciones de consumo en el celular, para contar con mayor control de los gastos y prevenir cualquier inconveniente durante la estadía en el exterior.