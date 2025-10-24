SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de octubre 2025 - 13:30

Vuelos internacionales en promoción: la fecha ideal para ahorrar en dólares

Conocé las mejores maneras de aprovechar las ofertas y no gastar de más. De qué se trata el Travel Tuesday.

Freepik

Si estás pensando en viajar al exterior, reservar tus vuelos en el momento adecuado puede ayudarte a ahorrar dólares de forma significativa. Elegir el día correcto se convierte en una estrategia clave para reducir el gasto y conseguir mejores tarifas.

La buena noticia es que existe un evento específico diseñado para quienes quieren planificar viajes, aprovechar ofertas y gastar menos en dólares: se llama Travel Tuesday. Esta jornada se celebra a fin de año, después del Black Friday y Cyber Monday.

Ahorrá dólares: en que consiste el Travel Tuesday 2025 y cuándo es

El Travel Tuesday es una jornada anual de descuentos exclusivos en viajes, vuelos, hoteles y paquetes, que se celebra justo después del fin de semana de ofertas del Black Friday y el Cyber Monday. Para 2025, esta fecha cae el martes 2 de diciembre, lo que la convierte en un momento estratégico para comprar billetes internacionales y ahorrar en dólares.

Consejos para aprovecharlo

  • Es importante tener en claro tu destino y fechas antes del evento, así podrás reaccionar rápido cuando aparezca la oferta.
  • Activá alertas de precio en aerolíneas y agregadores para que te avisen cuando bajen tarifas.
  • Sé flexible con días de salida y retorno: volar martes o miércoles puede costar menos.
  • Considerá reservar con cancelación flexible: si el precio baja tras la compra, podrías modificar sin grandes costos.

Con una buena estrategia, este día puede ayudarte a convertir un gasto en dólares elevado en una oferta inteligente para tu próximo viaje.

