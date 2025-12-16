Scott Bessent felicitó a José Antonio Kast y comparó su triunfo en Chile con la Argentina de Milei

El secretario del Tesoro estadounidense habló de un rechazo al comunismo y expresó la expectativa de revitalizar la relación bilateral entre Estados Unidos y Chile.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , felicitó públicamente al presidente electo de Chile , José Antonio Kast , por su triunfo en el balotaje y comparó el resultado electoral con el rumbo adoptado por la A rgentina bajo la presidencia de Javier Milei .

A través de un mensaje publicado en X , Scott Bessent destacó la victoria de José Antonio Kast como una “ merecida victoria electoral ” y sostuvo que el resultado representa un “ rechazo contundente al comunismo ”, en línea con otros procesos políticos recientes de la región.

El funcionario estadounidense consideró que el electorado chileno rechazó “de manera contundente los fracasos del comunismo ” y optó por un futuro de “ paz, orden, crecimiento y esperanza ”, conceptos que remarcó como ejes del nuevo ciclo político en el país trasandino.

En el mismo mensaje, Bessent , quien fue una figura clave para que Javier Milei obtuviera el respaldo del presidente Donald Trump y el posterior salvataje financiero , señaló que Estados Unidos espera profundizar los vínculos con el nuevo gobierno chileno. “Bajo la guía del presidente de Estados Unidos, esperamos la revitalización de la relación entre nuestras naciones", afirmó.

La comparación con la Argentina de Milei se inscribe en una afinidad ideológica que Kast ya había expresado antes de la elección. El presidente electo chileno se mostró alineado con líderes como Donald Trump , Javier Milei , Jair Bolsonaro de Brasil , Giorgia Meloni de Italia y Nayib Bukele de El Salvador .

En ese marco, está previsto que Kast sea recibido este martes por el presidente argentino en la Casa Rosada, en un gesto que apunta a consolidar un eje político regional entre gobiernos de orientación similar.

Javier Milei celebró la victoria de José Antonio Kast en Chile: "Sudamérica ha despertado"

El presidente Javier Milei cerró la cena de fin de año de la Fundación Faro, habló de los cambios anunciados por el Gobierno este lunes en política monetaria, repudió el ataque terrorista en Australia durante una celebración judía y destacó la victoria de José Antonio Kast en el balotaje en Chile: "Sudamérica ha despertado y ha empezado girar indefectiblemente hacia las ideas de la libertad", celebró.

El mandatario celebró la victoria del líder de ultraderecha José Antonio Kast, quien se impuso por amplio margen en el balotaje en Chile ante la oficialista Jeannette Jara y será el próximo presidente del país vecino. Al respecto, Milei destacó que se empieza a "vivir una nueva era" y consideró que "es una señal de que Sudamérica ha despertado y ha empezado girar indefectiblemente hacia las ideas de la libertad, lejos de la calamidad del socialismo del siglo XXI”.

Sobre este punto, remarcó que la derecha tuvo un importante avance en la región y señaló que cuando llegó al poder dos años atrás, Sudamérica estaba gobernada principalmente por líderes de izquierda. “Partimos en desventaja. Durante años hemos ignorado la batalla cultural. Una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sólo ser atractiva”, sostuvo.