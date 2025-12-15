La Finalissima entre la Selección argentina y España está confirmada: cuándo es y dónde se disputará

Este lunes se confirmó una noticia que involucra a la Selección argentina. Tras varios meses de rumores, la Finalissima a jugarse contra España es oficial. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, aseguró en las últimas horas que se cerró el acuerdo con la UEFA para disputar la final entre los campeones de Europa y América.
En tanto, el periodista Esteban Edul, cronista del seleccionado nacional, confirmó que el partido ya tiene fecha y sede: la final se jugará el 27 de marzo de 2026. en Lusail, Qatar.
De esta manera, el encuentro generacional que enfrentará por primera vez a Lionel Messi con Lamine Yamal se disputará en el mismo estadio donde la Selección argentina se proclamó campeón del mundo en Qatar 2022.
