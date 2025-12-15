La Finalissima entre la Selección argentina y España está confirmada: cuándo es y dónde se disputará + Seguir en









El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, aseguró este lunes que se cerró el acuerdo con la UEFA para disputar la final entre los campeones de Europa y América.

La Finalissima entre Argentina y España está confirmada: conocé fecha y sede

Este lunes se confirmó una noticia que involucra a la Selección argentina. Tras varios meses de rumores, la Finalissima a jugarse contra España es oficial. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, aseguró en las últimas horas que se cerró el acuerdo con la UEFA para disputar la final entre los campeones de Europa y América.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En tanto, el periodista Esteban Edul, cronista del seleccionado nacional, confirmó que el partido ya tiene fecha y sede: la final se jugará el 27 de marzo de 2026. en Lusail, Qatar.

De esta manera, el encuentro generacional que enfrentará por primera vez a Lionel Messi con Lamine Yamal se disputará en el mismo estadio donde la Selección argentina se proclamó campeón del mundo en Qatar 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2000546278195724786&partner=&hide_thread=false LOUZÁN CONFIRMA que la FINALISSIMA se jugará en MARZO:



"Hemos cerrado un acuerdo con UEFA".



"Estamos a la espera de confirmación oficial". pic.twitter.com/1NQsBxGzRM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 15, 2025