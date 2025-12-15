El S&P Merval en dólares cae 1%, pero los bonos soberanos avanzan en Wall Street + Seguir en









Los títulos soberanos mantienen el rebote mientras el mercado sigue de cerca la compra de divisas del Tesoro y las opciones oficiales para afrontar los vencimientos.

El 9 de enero habrá pago de bonares y globales. Depositphotos

El S&P Merval cae, pero los bonos en dólares extienden ganancias este lunes, tras la emisión del Bonar 2029N (AN29). En tanto, la city pone el foco en la compra de dólares del Tesoro y las alternativas del Gobierno para pagar los vencimientos del 9 de enero, en torno a los u$s4.000 millones.

El índice bursátil cae 0,5% a 2.964.552,57 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 1% a 1.953,36 puntos. Los papeles operan con bajas generalizadas de hasta 1,4% de la mano de Banco Macro, seguida por Aluar (1,3%) y Grupo Supervielle (1,2%).

Por su parte, en Wall Street los ADRs retroceden hasta 2,1% de la mano de Grupo Supervielle. En contraste Edenor sube 0,1%.

La colocación del AN29 se concretó el miércoles pasado por un total de u$s910 millones, a una tasa del 9,26%, levemente por encima del objetivo oficial (debajo del 9%). El monto captado alcanza para cubrir la mayor parte de las amortizaciones de Bonares de enero en torno a los u$s1.000 millones.

En ese contexto, los títulos en dólares suben hasta 0,16% de la mano del Bonar 2030, en las primeras operaciones de la jornada. En tanto, el riesgo país se ubica en torno a 623 puntos básicos.

Chubut se prepara para emitir nueva deuda La provincia de Chubut se encuentra próxima a emitir nueva deuda, según Max Capital. El gobernador chubutense, Ignacio Torres, señaló que las condiciones de mercado son favorables para el acceso al mercado. En ese sentido, la provincia evalúa una colocación por un monto de entre u$s400 millones y u$s550 millones. Esto se sumaría a las emisiones recientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe durante el último mes.