15 de diciembre 2025 - 17:02

El dólar blue saltó $35 y la brecha con el oficial llegó a casi 3%

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró este lunes a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Así, el tipo de cambio informal subió tras dos jornadas sin alzas y alcanzó máximos en casi 2 meses. La brecha con el dólar mayorista es del 2,9%.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 15 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438,5.

Valor del CCL hoy, lunes 15 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.503,60 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,4%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 15 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.485,13 y la brecha con el dólar oficial es de 3,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 15 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 15 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.525,77, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 15 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.176,14, según Binance.

