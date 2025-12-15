El dólar blue cerró este lunes a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue saltó $35 y la brecha con el oficial llegó a casi 3%
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 15 de diciembre
Dólar, bonos y acciones: el mercado encara la última quincena del año tras las licitaciones de deuda
Así, el tipo de cambio informal subió tras dos jornadas sin alzas y alcanzó máximos en casi 2 meses. La brecha con el dólar mayorista es del 2,9%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 15 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438,5.
Valor del CCL hoy, lunes 15 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.503,60 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,4%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 15 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.485,13 y la brecha con el dólar oficial es de 3,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 15 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,5.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 15 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.525,77, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 15 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.176,14, según Binance.
