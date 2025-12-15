SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de diciembre 2025 - 18:52

El Tesoro apretó el acelerador en la compra de reservas y adquirió otros u$s320 millones

Vale destacar que el Tesoro compró la semana pasada u$s220 millones, que se suman a los fondos que acumula el Gobierno para afrontar el vencimiento con bonistas privados el próximo 9 de enero.

Mariano Fuchila

Después del regreso de la Argentina al mercado internacional de deuda, el Tesoro apretó el acelerador y compró este lunes otros u$s320 millones en el mercado oficial de cambios, según confirmó el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, en conferencia de prensa.

El equipo económico tiene vencimientos por u$s4.200 millones en enero, por lo cual requiere dólares adicionales, teniendo en cuenta que el Tesoro cuenta (según los datos disponibles hasta el 5 de diciembre), con apenas u$s210 millones depositados en el Banco Central (BCRA). Hasta el momento, por los canales mencionados, tiene en su haber cerca de u$s1.500 millones.

Cambios en la política monetaria

De cara a 2026, el Gobierno modificó su programa monetario. El Banco Central (BCRA) anunció este lunes a la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Vale destacar, que, hasta el momento, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual.

"A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)", anunció en un comunicado la autoridad monetaria. De esta manera, el 1° de enero la banda se ajustará 2,5%, en base al IPC de noviembre.

