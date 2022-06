Alberto le apuntó a Rosenkrantz y evitó al affaire del avión iraní

En un breve discurso que duró apenas seis minutos, el Presidente hizo hincapié en la funcionalidad de la educación a la distancia para quienes residen a distancia de las universidades, y afirmó: "Pensaba cuántos efectivos de las fuerzas de seguridad federales están distribuidos a lo largo del país, y la verdad es que la educación virtual en carreras teóricas como esta, bien podrían ayudar a que no se interrumpa por un traslado o por estar en el interior del país y puedan seguir sus cursos".

En la misma línea, disparó contra Rosenkrantz: "Allí habría una necesidad y, por lo tanto, un derecho. Aunque algunos jueces no lo entiendan. Y podríamos favorecer que el traslado de un oficial no interrumpa sus carreras". En el marco de una exposición en la Universidad de Chile, el juez de la Corte había sostenido que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad" dado que "no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades".

Además, el jefe de Estado diferenció la política judicial de la política de seguridad: "Poder llevar adelante una política de seguridad eficiente y respetando las normas del Estado de derecho es una condición esencial", afirmó de cara a un auditorio colmado de representantes de las fuerzas, entre ellos el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, a cargo del operativo de revisión del avión al llegar al país.

Polémica

En tanto, no hizo referencia a la polémica por el avión venezolano demorado en Ezeiza que acapara el centro de las escena por estas horas.

A pesar de eso, altas fuentes oficiales del entorno del mandatario aseguraron que "mantiene diálogo permanente" con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sobre este tema, y detallaron que se preocupa por tener conocimiento del paso a paso en la investigación.

El Gobierno fue notificado de la llegada del avión venezolano con iraníes el mismo lunes 6 de junio a las 19, con la aeronave ya en territorio argentino desde la mañana. La demora del Boeing 747-3B3(M) Dreamliner en territorio argentino se debió a la alerta de algunas agencias internacionales que aseguraron que la compañía iraní Mahan Air fue declarada terrorista por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los 19 tripulantes del vuelo permanecen retenidos en el Hotel Plaza Canning Design mientras se desarrolla la investigación, pero no se encuentran privados de su libertad.

Organismos especializados en la materia aseguran que los pasos tomados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Aduana, la Dirección de Migraciones y la Policía Federal fueron "absolutamente correctos", y se "hizo todo lo que había que hacer".

Además, consideraron que todos los actores interesados en el tema "están felices, porque están las caras de todos los tipos en todos los diarios" gracias al trabajo en la Argentina.