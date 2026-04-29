El cruce inesperado entre el rey Carlos III y Donald Trump que descolocó a los invitados en la Casa Blanca

Una respuesta irónica del monarca sorprendió a Trump y generó reacciones divididas entre los invitados.

Carlos III respondió con ironía a Donald Trump durante una cena en la Casa Blanca.

El rey del Reino Unido, Carlos III, respondió con ironía a Donald Trump durante una cena en la Casa Blanca y generó sorpresa entre los invitados al afirmar que, sin la intervención británica en la historia, los estadounidenses “estarían hablando francés” , en alusión a una broma previa del mandatario.

El episodio ocurrió este martes durante una recepción oficial en la Casa Blanca , en el marco de la visita del monarca a Estados Unidos. En medio de un clima distendido , entre brindis y discursos, Carlos III aprovechó su intervención para contestar una declaración previa de Trump sobre el rol estadounidense en la historia europea.

“Recientemente comentó, señor presidente, que si no fuera por Estados Unidos, los países europeos estarían hablando alemán. Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes estarían hablando francés” , expresó el rey, lo que provocó aplausos y risas en el salón este de la residencia oficial.

Las palabras del monarca británico hicieron referencia directa a un discurso que Trump había dado meses atrás en el Foro Económico Mundial de Davos. En esa ocasión, el presidente estadounidense afirmó: “Sin nosotros, ahora mismo, todos ustedes hablarían alemán y quizás un poco de japonés” .

En esa misma intervención, Trump también había cuestionado a Europa y calificó de “desagradecido” a Dinamarca, por negarse a ceder el control de Groenlandia, y sostuvo que el país tenía una deuda con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

Donald Trump La frase de Carlos III fue una respuesta a un comentario previo de Trump en Davos. Red social X

El momento no tardó en viralizarse. En las imágenes difundidas, se observa cómo, tras su comentario, Carlos III dirige la mirada hacia Trump, que estaba sentado frente a él. La reacción del mandatario fue sonreír y girar levemente la cabeza, en un gesto que acompañó el tono relajado del intercambio.

Un vínculo complejo entre ambos países

Más allá del cruce irónico, el trasfondo remite a una relación histórica compleja entre ambos países. Durante la Guerra de los Siete Años, Inglaterra evitó la expansión colonial francesa en el territorio que luego se convertiría en Estados Unidos, apoyada en su superioridad naval y en la presencia de colonos.

Ya en el siglo XX, Estados Unidos tuvo un rol clave en la derrota del régimen nazi, especialmente tras el Desembarco de Normandía, una ofensiva decisiva contra las fuerzas de Adolf Hitler que permitió cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial.

Una visita marcada por tensiones

El encuentro entre Carlos III y Trump tuvo lugar en un contexto de diferencias entre ambos países. La visita de Estado incluyó reuniones, un discurso ante el Congreso estadounidense y una cena oficial, con el objetivo de recomponer la relación bilateral.

rey carlos Carlos III destacó el vínculo histórico entre Reino Unido y Estados Unidos.

Durante su intervención, el monarca reconoció la existencia de “diferencias” y “desacuerdos”, pero destacó el compromiso compartido entre ambas naciones y definió el vínculo como “insustituible e inquebrantable”.

La gira también estuvo atravesada por tensiones entre Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, en torno al rol del Reino Unido y de la OTAN en la guerra en Medio Oriente.

Un discurso con peso simbólico

La presentación de Carlos III en el Capitolio fue uno de los momentos más relevantes de su visita, que concentró la atención internacional. Se trató de la segunda vez que un monarca británico habla ante el Congreso de Estados Unidos, después de Isabel II en 1991.

En ese marco, el rey dejó una reflexión que sintetizó el vínculo histórico entre ambos países: “La nuestra es una asociación nacida de la disputa, pero no por ello menos sólida”.

El intercambio con Trump, cargado de ironía, reflejó así tanto las tensiones actuales como los lazos históricos que siguen marcando la relación entre Londres y Washington.