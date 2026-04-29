Detienen a un hincha de Boca en Brasil por presuntos gestos racistas ante Cruzeiro + Seguir en









El episodio ocurrió en el estadio Mineirao durante el partido por la fase de grupos y fue registrado por cámaras, lo que derivó en la intervención policial.

El hincha de Boca se retiró del estadio detenido por la policía local

Un simpatizante de Boca Juniors fue arrestado en Brasil tras ser acusado de realizar gestos racistas contra hinchas de Cruzeiro, en el marco del encuentro disputado por la Copa Libertadores en Belo Horizonte. El incidente se produjo dentro del estadio Mineirao y rápidamente tomó repercusión pública.

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Las imágenes del hecho, difundidas por medios locales como Globoesporte, muestran al individuo en medio de un cruce verbal con fanáticos brasileños, momento en el que habría hecho señalamientos vinculados al color de piel. La secuencia se viralizó en redes sociales y permitió que el personal de seguridad actuara con rapidez.

El involucrado fue identificado como Nahuel Jeremías Maldonado, de 29 años, quien reside en Brasil. Tras ser detectado por las cámaras del estadio, fue interceptado por efectivos policiales y retirado del lugar bajo custodia.

hincha de boca

Gesto racista del hincha de Boca: un delito grave según la legislación brasileña De acuerdo con las leyes de Brasil, la injuria racial es considerada un delito de extrema gravedad. En este caso, la acusación implica que el detenido no puede acceder a la libertad bajo fianza, lo que complica su situación judicial en el país.

El episodio se suma a otros antecedentes recientes que involucran a ciudadanos argentinos en hechos similares dentro de territorio brasileño, lo que ha generado preocupación en torno al comportamiento de algunos hinchas en competencias internacionales. El caso ahora quedará en manos de la Justicia brasileña, que deberá determinar la responsabilidad del acusado en un contexto donde las autoridades endurecieron su postura frente a cualquier manifestación discriminatoria en eventos deportivos.