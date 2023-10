Bancos pidieron “responsabilidad” tras las palabras del libertario

“Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población”, subrayaron. Si bien no fue nombrado directamente, la mención bien se ajusta a contrarrestar las declaraciones del candidato a presidente de La Libertad Avanza, quien había recomendado el lunes que los ahorristas argentinos no renueven sus plazos fijos en pesos, lo que incrementó ayer la presión sobre los dólares paralelos.