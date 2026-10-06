Los bonos en dólares extienden las subas tras el envíon de las elecciones en Brasil + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos avanzan hasta 1%, con las mayores ganancias en el tramo largo. El resultado electoral en Brasil mejoró el clima para los activos de la región y las monedas latinoamericanas registraron su mayor avance diario en más de una década.

A cuánto cotizan los principales activos este martes. Depositphotos

Los bonos en dólares estiran las ganancias este martes 6 de octubre, y suben hasta 1% en las primeras operaciones. Influido por la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, el riesgo país logró perforar los 600 puntos básicos. A su vez, las monedas de Latinoamérica se apreciaron frente al dólar el lunes, aunque Brasil concentró por lejos el movimiento más fuerte. El índice de divisas latinoamericanas llegó a registrar su mayor avance diario en más de una década, alrededor de 3,2%, pese a que el dólar se fortalecía globalmente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El movimiento regional se produjo pese al fortalecimiento global de la moneda estadounidense y reforzó el clima favorable para los activos latinoamericanos.

En ese contexto, los bonos vuelven a subir liderados por los tramos más largos como el Global 2041 (0,8%), Global 2046 (0,7%) y el Global 2038 (0,6%).