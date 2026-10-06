Las reservas del BCRA tocaron un máximo de dos semanas y volvieron a superar los u$s49.000 millones

El stock bruto subió u$s326 millones y cerró en u$s49.123 millones, mientras el Central compró u$s41 millones en el mercado oficial. En paralelo, el dólar mayorista quedó estable por tercera rueda consecutiva y los futuros volvieron a operar en baja.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a subir este martes 6 de octubre y tocaron su nivel más alto en dos semanas . El stock aumentó u$s326 millones y cerró en u$s49.123 millones , por lo que volvió a ubicarse por encima de los u$s49.000 millones en una jornada con nueva compra oficial en el mercado de cambios.

En el Mercado Libre de Cambios, el BCRA adquirió u$s41 millones y llevó a u$s183 millones el saldo positivo acumulado en las primeras cuatro ruedas de octubre . A su vez, las compras de 2026 alcanzaron los u$s14.751 millones , mientras que la racha compradora se extendió a siete jornadas consecutivas.

La intervención mostró una mejora frente al volumen operado, ya que representó el 8% de los u$s510 millones negociados en el mercado oficial . Con ese resultado, el promedio diario de octubre quedó en u$s46 millones, por encima de los u$s22 millones de septiembre y de los u$s38 millones de agosto, aunque todavía por debajo de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.

La suba diaria del stock también estuvo acompañada por factores de valuación favorables. En este sentodo, el oro avanzó 0,25% y habría aportado cerca de u$s15 millones al valor contable de las tenencias del BCRA. Además, el dólar global retrocedió 0,31%, mientras que el euro subió 0,34% y la libra avanzó 0,44%. En cambio, el yen se depreció 0,15% frente al dólar y el yuan se mantuvo estable.

El rebote de las reservas se da en un momento en el que el Gobierno busca acelerar la acumulación durante el último trimestre . Según estimaciones oficiales presentadas por Vladimir Werning , todavía quedarían cerca de u$s4.600 millones por liquidar en los próximos meses. Ese flujo sería clave para acercar las compras anuales a la zona de u$s20.000 millones, después de haber superado los u$s14.000 millones en lo que va de 2026.

La comparación con septiembre también ordena la lectura. La semana pasada, el BCRA compró u$s369 millones, casi lo mismo que los u$s473 millones acumulados durante todo septiembre, que fue el mes de menor compra de reservas del año. En las primeras ruedas de octubre, el ritmo volvió a mejorar, aunque el dato de este martes muestra que la acumulación depende de que la oferta supere una demanda de cobertura todavía activa.

Esa oferta, según la visión oficial, debería encontrar respaldo en la liquidación pendiente del agro, la cosecha de trigo, las exportaciones de energía y minería, y los flujos asociados a inversiones y colocaciones vinculadas a sectores como Vaca Muerta. Sin embargo, el BCRA sostiene que seguirá comprando solo cuando exista excedente en el mercado, sin utilizar la intervención para fijar el nivel del tipo de cambio.

El mayorista quedó estable por tercera rueda

En el mercado cambiario, el dólar mayorista se mantuvo sin cambios y cerró en $1.511 para la compra y $1.520 para la venta, los mismos valores del lunes. La rueda tuvo un leve aumento del volumen negociado y volvió a mostrar una cotización estabilizada, con escaso margen de fluctuación durante toda la jornada.

Los mínimos se anotaron al comienzo, cuando el mayorista operó en $1.519, apenas un peso por debajo del cierre previo. Luego, una leve presión compradora en la primera mitad del día llevó la cotización hasta máximos puntuales de $1.522,50. Sin embargo, durante el segundo tramo, la oferta volvió a ganar presencia y acomodó el cierre en el mismo nivel del día anterior.

En contado se operaron u$s509,6 millones y en futuros se negociaron u$s822 millones. De esta manera, el mayorista se mantuvo invariable por tercera rueda consecutiva, algo que no ocurría desde hace casi tres años, en un escenario de marcada tranquilidad y sin tensiones visibles sobre el mercado oficial.

Futuros, financieros y tasas

Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,20% hasta $1.541,11, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,40% hasta $1.609,22. En cambio, el dólar blue bajó 0,65% y cerró en $1.540. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 1,32%, mientras que el canje se ubicó en 4,42%.

En futuros, la curva volvió a cerrar en baja, con una variación promedio negativa de 0,08%. Octubre retrocedió 0,09%, noviembre cayó 0,12% y diciembre bajó 0,09%, mientras que los contratos más largos tuvieron movimientos mixtos. Con estos precios, la tasa implícita de octubre quedó en 1,50% mensual, equivalente a 18,01% anualizado, y la de noviembre se ubicó en 1,69% mensual, o 20,30% anualizado.

En el mercado de dinero, las tasas retrocedieron con fuerza. Así, la TAMAR bajó de 24,56% a 23,75%, mientras que la BADLAR cayó de 22,63% a 21,63%. Así, la jornada dejó una combinación favorable para la estrategia oficial: reservas en alza, compras del BCRA algo más firmes, mayorista estable, futuros en baja y tasas más contenidas. El desafío, hacia adelante, será sostener ese equilibrio mientras el Gobierno intenta transformar la oferta esperada de dólares en acumulación efectiva de reservas.